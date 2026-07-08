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Jefferies & Company Inc.

Bechtle Buy

08:21 Uhr
Bechtle Buy
Aktie in diesem Artikel
Bechtle AG
30,52 EUR 0,06 EUR 0,20%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Bechtle mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Martin Comtesse stellte am Donnerstag die Jefferies-Favoriten aus dem europäischen MidCap-Segment vor, also den Unternehmen mit weniger als 10 Milliarden Euro Marktwert. Dazu zählt auch der IT-Dienstleister. Der Markt konzentriere sich vor allem auf die Auswirkungen schwankender Preise für Speichermodule, so die Experte. Die Jefferies-Experten konzentrierten sich dagegen eher auf das Potenzial der Rahmenverträge mit der öffentlichen Hand in Deutschland, deren Anzahl einen Höchststand erreicht habe./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 11:44 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bechtle AG

Zusammenfassung: Bechtle Buy

Unternehmen:
Bechtle AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
30,50 €		 Abst. Kursziel*:
47,54%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
30,52 €		 Abst. Kursziel aktuell:
47,44%
Analyst Name:
Martin Comtesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
41,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Bechtle AG

09.07.26 Bechtle Buy Jefferies & Company Inc.
06.07.26 Bechtle Buy UBS AG
06.07.26 Bechtle Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.05.26 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
11.05.26 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
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EQS Group EQS-AFR: Bechtle AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
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