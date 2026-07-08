Bechtle Aktie
Marktkap. 3,84 Mrd. EURKGV 24,01 Div. Rendite 1,60%
WKN 515870
ISIN DE0005158703
Symbol BHTLF
Bechtle Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Bechtle mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Martin Comtesse stellte am Donnerstag die Jefferies-Favoriten aus dem europäischen MidCap-Segment vor, also den Unternehmen mit weniger als 10 Milliarden Euro Marktwert. Dazu zählt auch der IT-Dienstleister. Der Markt konzentriere sich vor allem auf die Auswirkungen schwankender Preise für Speichermodule, so die Experte. Die Jefferies-Experten konzentrierten sich dagegen eher auf das Potenzial der Rahmenverträge mit der öffentlichen Hand in Deutschland, deren Anzahl einen Höchststand erreicht habe./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 11:44 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Bechtle AG
Zusammenfassung: Bechtle Buy
|Unternehmen:
Bechtle AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
45,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
30,50 €
|Abst. Kursziel*:
47,54%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
30,52 €
|Abst. Kursziel aktuell:
47,44%
|
Analyst Name:
Martin Comtesse
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
41,13 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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