Bechtle Aktie
Marktkap. 3,99 Mrd. EURKGV 24,01 Div. Rendite 1,60%
WKN 515870
ISIN DE0005158703
Symbol BHTLF
Bechtle Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Bechtle nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Die Resultate des IT-Dienstleisters seien sehr stark ausgefallen und mündeten in erhöhte Jahresziele, schrieb Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Aufgrund der guten Dynamik und der historisch gesehen weit unterdurchschnittlichen Bewertung zähle die Aktie weiterhin zu seinen Top-Favoriten unter den Nebenwerten./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 06:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 06:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Bechtle AG
Zusammenfassung: Bechtle Buy
|Unternehmen:
Bechtle AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
45,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
32,44 €
|Abst. Kursziel*:
38,72%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
36,94 €
|Abst. Kursziel aktuell:
21,82%
|
Analyst Name:
Martin Comtesse
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
41,13 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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