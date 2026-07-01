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Jefferies & Company Inc.

Bechtle Buy

14:11 Uhr
Bechtle Buy
Aktie in diesem Artikel
Bechtle AG
36,94 EUR 4,66 EUR 14,44%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Bechtle nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Die Resultate des IT-Dienstleisters seien sehr stark ausgefallen und mündeten in erhöhte Jahresziele, schrieb Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Aufgrund der guten Dynamik und der historisch gesehen weit unterdurchschnittlichen Bewertung zähle die Aktie weiterhin zu seinen Top-Favoriten unter den Nebenwerten./rob/edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 06:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 06:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bechtle AG

Zusammenfassung: Bechtle Buy

Unternehmen:
Bechtle AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
32,44 €		 Abst. Kursziel*:
38,72%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
36,94 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,82%
Analyst Name:
Martin Comtesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
41,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Bechtle AG

14:11 Bechtle Buy Jefferies & Company Inc.
10.07.26 Bechtle Buy Jefferies & Company Inc.
09.07.26 Bechtle Buy Jefferies & Company Inc.
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