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Symbol NOKBF

Barclays Capital

Nokia Underweight

11:16 Uhr
Nokia Underweight
Aktie in diesem Artikel
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
11,35 EUR -0,05 EUR -0,40%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Nokia von 8 auf 8,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Simon Coles geht recht optimistisch in die Berichtssaison europäischer und asiatischer Hardwareunternehmen, wie er am Montag in seinem Ausblick schrieb. Die Erwartungen seien allerdings bereits gestiegen und selektives Vorgehen daher angesagt. Denn die Anleger achteten immer stärker darauf, inwiefern sich Investitionen in KI auch bezahlt machen, und wie stark einzelne Werte bereits gelaufen seien. Coles setzt vor allem auf Taiwan Semiconductors, SK Hynix, ASML und ASM International. Bei Nokia bleibt er aus Bewertungsgründen skeptisch für die Aktien./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 06:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 06:03 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Northfoto / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nokia Underweight

Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
8,50 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
11,34 €		 Abst. Kursziel*:
-25,04%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
11,35 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-25,08%
Analyst Name:
Simon Coles 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
10,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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