Nokia Aktie
Marktkap. 63,7 Mrd. EURKGV 47,99
WKN 870737
ISIN FI0009000681
Symbol NOKBF
Nokia Underweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Nokia von 8 auf 8,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Simon Coles geht recht optimistisch in die Berichtssaison europäischer und asiatischer Hardwareunternehmen, wie er am Montag in seinem Ausblick schrieb. Die Erwartungen seien allerdings bereits gestiegen und selektives Vorgehen daher angesagt. Denn die Anleger achteten immer stärker darauf, inwiefern sich Investitionen in KI auch bezahlt machen, und wie stark einzelne Werte bereits gelaufen seien. Coles setzt vor allem auf Taiwan Semiconductors, SK Hynix, ASML und ASM International. Bei Nokia bleibt er aus Bewertungsgründen skeptisch für die Aktien./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 06:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 06:03 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Northfoto / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nokia Underweight
|Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
8,50 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
11,34 €
|Abst. Kursziel*:
-25,04%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
11,35 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-25,08%
|
Analyst Name:
Simon Coles
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
10,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)
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|Barclays Capital
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|JP Morgan Chase & Co.
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|JP Morgan Chase & Co.
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|UBS AG
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