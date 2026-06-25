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Symbol NOKBF

UBS AG

Nokia Neutral

09:56 Uhr
Nokia Neutral
Aktie in diesem Artikel
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
11,01 EUR -0,34 EUR -2,95%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Nokia auf "Neutral" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Er bleibe mit Blick auf die anstehenden Quartalszahlen der europäischen Halbleiterunternehmen insgesamt optimistisch, schrieb Francois-Xavier Bouvignies in einem am Donnerstag vorliegenden Branchenausblick. Die Anlegerstimmung werde weiter durch eine robuste, KI-getriebene Nachfrage gestützt, die den Zyklus bei fortschrittlichen Halbleitern und Halbleiterausrüstung über die früheren Erwartungen hinaus verlängert habe. Bouvignies bevorzugt weiter die Halbleiterunternehmen vor Analogtechnik und Telekommunikationsausrüstern. ASML bleibt seine Top-Empfehlung vor ASM International und STMicro - hier hätten die Schätzungen für 2027 und 2028 weiter erhebliches Potenzial nach oben. Bei den Telekomausrüstern Ericsson und Nokia sieht er hingegen einen anhaltenden Druck auf die Bruttomargen./gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 14:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nokia Neutral

Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
11,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
11,10 €		 Abst. Kursziel*:
-0,86%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
11,01 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-0,05%
Analyst Name:
Francois-Xavier Bouvignies 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
10,72 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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