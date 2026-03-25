LANXESS Aktie
Marktkap. 1,47 Mrd. EUR
WKN 547040
ISIN DE0005470405
Symbol LNXSF
LANXESS Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Lanxess von 18 auf 17 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Iran-Krieg habe den ohnehin schwierigen Start ins Jahr noch weiter erschwert, schrieb Andres Castanos-Mollor am Freitag. Rückläufige Margen dürften kaum zu vermeiden sein./rob/mf/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 06:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: LANXESS
Zusammenfassung: LANXESS Hold
|Unternehmen:
LANXESS AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
17,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
16,94 €
|Abst. Kursziel*:
0,35%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
17,13 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-0,76%
|
Analyst Name:
Andres Castanos-Mollor
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
16,81 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu LANXESS AG
|12:11
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.03.26
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|UBS AG
|25.03.26
|LANXESS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.03.26
|LANXESS Halten
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|LANXESS Underweight
|Barclays Capital
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.03.26
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|LANXESS Hold
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|19.03.26
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