DAX 22.318 -1,3%ESt50 5.500 -1,2%MSCI World 4.232 -0,2%Top 10 Crypto 8,9750 +0,2%Nas 21.408 -2,4%Bitcoin 57.924 -2,9%Euro 1,1510 -0,3%Öl 110,7 +4,5%Gold 4.424 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Microsoft 870747 Lufthansa 823212 Vonovia A1ML7J DEUTZ 630500 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX tiefrot -- Pernod erwägt wohl Übernahme von Brown-Forman -- CTS Eventim knackt Umsatzmarke von 3 Milliarden Euro -- Rüstungsaktien, NVIDIA, VW, Novo Nordisk, BASF im Fokus
Top News
Fuchs: Reicht die Kraft für mehr? Fuchs: Reicht die Kraft für mehr?
So bewegen sich Bitcoin & Co. heute So bewegen sich Bitcoin & Co. heute
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

LANXESS Aktie

Kaufen
Verkaufen
LANXESS Aktien-Sparplan
17,13 EUR +0,28 EUR +1,66 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 1,47 Mrd. EUR

WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 547040

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005470405

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol LNXSF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

LANXESS Hold

12:11 Uhr
LANXESS Hold
Aktie in diesem Artikel
LANXESS AG
17,13 EUR 0,28 EUR 1,66%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Lanxess von 18 auf 17 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Iran-Krieg habe den ohnehin schwierigen Start ins Jahr noch weiter erschwert, schrieb Andres Castanos-Mollor am Freitag. Rückläufige Margen dürften kaum zu vermeiden sein./rob/mf/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 06:26 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: LANXESS

Zusammenfassung: LANXESS Hold

Unternehmen:
LANXESS AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
17,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
16,94 €		 Abst. Kursziel*:
0,35%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
17,13 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-0,76%
Analyst Name:
Andres Castanos-Mollor 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
16,81 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu LANXESS AG

12:11 LANXESS Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.03.26 LANXESS Sell UBS AG
25.03.26 LANXESS Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.03.26 LANXESS Halten DZ BANK
23.03.26 LANXESS Sell UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu LANXESS AG

finanzen.net "Positive Catalyst Watch" LANXESS-Aktie setzt sich weit nach oben ab: JPMorgan sieht historisches Comeback-Potenzial LANXESS-Aktie setzt sich weit nach oben ab: JPMorgan sieht historisches Comeback-Potenzial
finanzen.net LANXESS Aktie News: LANXESS legt am Freitagvormittag zu
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX verbucht letztendlich Verluste
finanzen.net LANXESS Aktie News: LANXESS am Nachmittag mit Aufschlag
finanzen.net Börse Frankfurt: MDAX zeigt sich nachmittags schwächer
finanzen.net LANXESS Aktie News: LANXESS am Donnerstagmittag leichter
finanzen.net MDAX-Handel aktuell: MDAX zum Handelsende mit Kursplus
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: nachmittags Pluszeichen im MDAX
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: MDAX steigt am Mittag
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
LANXESS AG zu myNews hinzufügen