UBS AG

Delivery Hero Buy

12:06 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Delivery Hero nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Buy" belassen. Der Essenslieferdienst habe ermutigend abgeschnitten und rechne nun für 2026 mit einem operativen Ergebnis (Ebitda) in der oberen Hälfte der Zielspanne, schrieb Jo Barnet-Lamb am Donnerstag in seiner ersten Reaktion./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Delivery Hero