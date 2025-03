Schwacher Handel: So bewegt sich der Dow Jones am Freitagnachmittag

Dow Jones-Performance im Fokus

Aktuell halten sich die Börsianer in New York zurück.

Um 20:00 Uhr bewegt sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0,17 Prozent schwächer bei 41.880,05 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 16,705 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der Dow Jones 0,377 Prozent leichter bei 41.795,26 Punkten, nach 41.953,32 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 42.011,40 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 41.433,86 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang Gewinne von 1,01 Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.02.2025, lag der Dow Jones bei 43.428,02 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wurde am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, mit 42.840,26 Punkten bewertet. Der Dow Jones stand noch vor einem Jahr, am 21.03.2024, bei 39.781,37 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 fiel der Index bereits um 1,21 Prozent zurück. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 45.054,36 Punkten. 40.661,77 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Boeing (+ 4,17 Prozent auf 180,03 USD), JPMorgan Chase (+ 1,06 Prozent auf 241,55 USD), Walt Disney (+ 0,87 Prozent auf 99,72 USD), UnitedHealth (+ 0,69 Prozent auf 514,83 USD) und Salesforce (+ 0,67 Prozent auf 280,89 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil Nike (-5,59 Prozent auf 67,84 USD), Coca-Cola (-1,85 Prozent auf 68,42 USD), Cisco (-1,50 Prozent auf 59,71 USD), Home Depot (-1,48 Prozent auf 325,10 EUR) und Merck (-1,39 Prozent auf 93,41 USD).

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 35.803.748 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Apple mit 2,986 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Blick

Die Verizon-Aktie weist mit 9,36 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Unter den Aktien im Index bietet die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,26 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

