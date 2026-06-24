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LEG Immobilien Aktie

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55,45 EUR +1,70 EUR +3,16 %
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Marktkap. 3,98 Mrd. EUR

KGV 3,20 Div. Rendite 3,45%
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Symbol LEGIF

Deutsche Bank AG

LEG Immobilien Buy

14:06 Uhr
LEG Immobilien Buy
Aktie in diesem Artikel
LEG Immobilien
55,45 EUR 1,70 EUR 3,16%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für LEG von 75 auf 67 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Thomas Rothäusler wird in seiner am Donnerstag veröffentlichten Branchenanalyse optimistisch für Wohnimmobilienunternehmen. Dabei zählt er Vonovia nun neben Merlin Properties und VGP zu seinen Favoriten. Vorsichtiger wird er im Gewerbebereich, wobei er im Segment der Logistik-Immobilien Potenzial für eine Neubewertung sieht. Generell hält er höhere Zinsen für eingepreist und sieht Chancen auf einen Schwenk aus Wachstums- in Value-Werte./rob/tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 08:07 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: LEG

Zusammenfassung: LEG Immobilien Buy

Unternehmen:
LEG Immobilien		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
67,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
55,35 €		 Abst. Kursziel*:
21,05%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
55,45 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,83%
Analyst Name:
Thomas Rothäusler 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
74,77 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu LEG Immobilien

14:06 LEG Immobilien Buy Deutsche Bank AG
01.06.26 LEG Immobilien Neutral Goldman Sachs Group Inc.
29.05.26 LEG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.05.26 LEG Immobilien Neutral Goldman Sachs Group Inc.
14.05.26 LEG Immobilien Buy Deutsche Bank AG
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Nachrichten zu LEG Immobilien

dpa-afx Kaufempfehlung Vonovia-Aktie von Analystenlob beflügelt - LEG und TAG auch stark Vonovia-Aktie von Analystenlob beflügelt - LEG und TAG auch stark
finanzen.net MDAX-Papier LEG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in LEG Immobilien von vor 5 Jahren bedeutet
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EQS Group EQS-DD: LEG Immobilien SE: Dr. Volker Wiegel, Kauf
EQS Group EQS-DD: LEG Immobilien SE: Lars von Lackum, Kauf
finanzen.net MDAX-Titel LEG Immobilien-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in LEG Immobilien von vor 3 Jahren angefallen
EQS Group EQS-News: Anpassung des Wandlungspreises für die Wandelanleihe der LEG Properties B.V. über 700 Mio. EUR, fällig am 4. September 2030 (ISIN DE000A3L21D1)
finanzen.net MDAX-Titel LEG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in LEG Immobilien von vor einem Jahr bedeutet
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX zum Handelsende mit Abgaben
EQS Group EQS-PVR: LEG Immobilien SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Korea Times Severed leg found in recycling center: Doctor says there was more to the story
EQS Group EQS-DD: LEG Immobilien SE: Dr. Volker Wiegel, buy
EQS Group EQS-PVR: LEG Immobilien SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: LEG Immobilien SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: LEG Immobilien SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: LEG Immobilien SE: Lars von Lackum, buy
Korea Times Amputated leg discovered at Incheon recycling center prompts convalescent hospital probe
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