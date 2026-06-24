LEG Immobilien Aktie
Marktkap. 3,98 Mrd. EURKGV 3,20 Div. Rendite 3,45%
WKN LEG111
ISIN DE000LEG1110
Symbol LEGIF
LEG Immobilien Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für LEG von 75 auf 67 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Thomas Rothäusler wird in seiner am Donnerstag veröffentlichten Branchenanalyse optimistisch für Wohnimmobilienunternehmen. Dabei zählt er Vonovia nun neben Merlin Properties und VGP zu seinen Favoriten. Vorsichtiger wird er im Gewerbebereich, wobei er im Segment der Logistik-Immobilien Potenzial für eine Neubewertung sieht. Generell hält er höhere Zinsen für eingepreist und sieht Chancen auf einen Schwenk aus Wachstums- in Value-Werte./rob/tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: LEG
Zusammenfassung: LEG Immobilien Buy
|Unternehmen:
LEG Immobilien
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
67,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
55,35 €
|Abst. Kursziel*:
21,05%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
55,45 €
|Abst. Kursziel aktuell:
20,83%
|
Analyst Name:
Thomas Rothäusler
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
74,77 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu LEG Immobilien
|14:06
|LEG Immobilien Buy
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|01.06.26
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.05.26
|LEG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.05.26
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.05.26
|LEG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|14:06
|LEG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|01.06.26
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.05.26
|LEG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.05.26
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.05.26
|LEG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|14:06
|LEG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|29.05.26
|LEG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.05.26
|LEG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.05.26
|LEG Immobilien Buy
|UBS AG
|11.03.24
|LEG Immobilien Underweight
|Barclays Capital
|11.03.24
|LEG Immobilien Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.23
|LEG Immobilien Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.11.23
|LEG Immobilien Underweight
|Barclays Capital
|15.11.23
|LEG Immobilien Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.06.26
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.05.26
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.05.26
|LEG Immobilien Equal Weight
|Barclays Capital
|31.03.26
|LEG Immobilien Equal Weight
|Barclays Capital
|30.03.26
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.