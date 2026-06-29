Prosus Aktie
Marktkap. 81,86 Mrd. EURKGV 8,55
WKN A2PRDK
ISIN NL0013654783
Symbol PROSF
Prosus Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Prosus mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Buy" belassen. Die Internet-Beteiligungsholding habe im abgelaufenen Geschäftsjahr die eigenen, ehrgeizigen Ziele übertroffen, schrieb Nizla Naizer in ihrer am Dienstag vorliegenden Reaktion auf die Zahlen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Odua Images / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Prosus Buy
|Unternehmen:
Prosus N.V.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
74,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
38,13 €
|Abst. Kursziel*:
94,05%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
38,24 €
|Abst. Kursziel aktuell:
93,54%
|
Analyst Name:
Nizla Naizer
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
67,17 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Prosus N.V.
|10:46
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Prosus Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.06.26
|Prosus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.06.26
|Prosus Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.06.26
|Prosus Buy
|UBS AG
|10:46
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Prosus Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.06.26
|Prosus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.06.26
|Prosus Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.06.26
|Prosus Buy
|UBS AG
|10:46
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|29.06.26
|Prosus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.06.26
|Prosus Buy
|UBS AG
|01.06.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|Prosus Overweight
|Barclays Capital
|08:01
|Prosus Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.06.26
|Prosus Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.05.26
|Prosus Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.06.25
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.25
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.24
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.