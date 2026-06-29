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Prosus Aktie

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Prosus Aktien-Sparplan
38,24 EUR -0,22 EUR -0,56 %
STU
35,24 CHF -0,48 CHF -1,34 %
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Marktkap. 81,86 Mrd. EUR

KGV 8,55
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WKN A2PRDK

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ISIN NL0013654783

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Symbol PROSF

Deutsche Bank AG

Prosus Buy

10:46 Uhr
Prosus Buy
Aktie in diesem Artikel
Prosus N.V.
38,24 EUR -0,22 EUR -0,56%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Prosus mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Buy" belassen. Die Internet-Beteiligungsholding habe im abgelaufenen Geschäftsjahr die eigenen, ehrgeizigen Ziele übertroffen, schrieb Nizla Naizer in ihrer am Dienstag vorliegenden Reaktion auf die Zahlen./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Odua Images / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Prosus Buy

Unternehmen:
Prosus N.V.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
74,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
38,13 €		 Abst. Kursziel*:
94,05%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
38,24 €		 Abst. Kursziel aktuell:
93,54%
Analyst Name:
Nizla Naizer 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
67,17 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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10:46 Prosus Buy Deutsche Bank AG
08:01 Prosus Underweight JP Morgan Chase & Co.
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