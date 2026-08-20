Porsche vz. Aktie
Marktkap. 39,82 Mrd. EURKGV 95,94 Div. Rendite 2,21%
WKN PAG911
ISIN DE000PAG9113
Symbol DRPRF
AI Analyse
Porsche vz Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Porsche AG von 50,00 auf 47,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Henning Cosman passte seine Schätzungen am Donnerstag an die jüngsten Halbjahreszahlen an. Seine operativen Ergebnisschätzungen für die Zuffenhausener sinken bis 2028 um bis zu 17 Prozent./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2026 / 17:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: tratong / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Porsche vz. Equal Weight
|Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
47,50 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
44,08 €
|Abst. Kursziel*:
7,76%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
44,51 €
|Abst. Kursziel aktuell:
6,72%
|
Analyst Name:
Henning Cosman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
47,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|10:46
|Porsche vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|19.08.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|14.08.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.08.26
|Porsche vz. Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:46
|Porsche vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|19.08.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|14.08.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.08.26
|Porsche vz. Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|Porsche vz. Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|10.07.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|30.04.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|14.04.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|13.03.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|12.03.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|10:46
|Porsche vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|14.08.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|29.07.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets