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Porsche vz. Aktie

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44,51 EUR +0,05 EUR +0,11 %
STU
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Porsche vz. jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 39,82 Mrd. EUR

KGV 95,94 Div. Rendite 2,21%
WKN wurde kopiert
NEU
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ISIN DE000PAG9113

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Symbol DRPRF

AI Analyse

Barclays Capital

Porsche vz Equal Weight

10:46 Uhr
Porsche vz Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
44,51 EUR 0,05 EUR 0,11%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Porsche AG von 50,00 auf 47,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Henning Cosman passte seine Schätzungen am Donnerstag an die jüngsten Halbjahreszahlen an. Seine operativen Ergebnisschätzungen für die Zuffenhausener sinken bis 2028 um bis zu 17 Prozent./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2026 / 17:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: tratong / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Porsche vz. Equal Weight

Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
47,50 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
44,08 €		 Abst. Kursziel*:
7,76%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
44,51 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,72%
Analyst Name:
Henning Cosman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
47,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

10:46 Porsche vz. Equal Weight Barclays Capital
19.08.26 Porsche vz. Verkaufen DZ BANK
14.08.26 Porsche vz. Sector Perform RBC Capital Markets
12.08.26 Porsche vz. Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.08.26 Porsche vz. Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

dpa-afx ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für Porsche AG - 'Equal Weight'
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: MDAX beginnt Freitagssitzung in der Gewinnzone
finanzen.net Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Vormittag mit Kursabschlägen
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: MDAX verbucht schlussendlich Verluste
finanzen.net Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Donnerstagnachmittag mit Kursabschlägen
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: MDAX am Nachmittag schwächer
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX am Donnerstagmittag mit Gewinnen
finanzen.net Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Mittag mit Aufschlag
EQS Group EQS-News: Pascal Wehrlein becomes Formula E World Champion with Porsche again
EQS Group EQS-News: Porsche AG achieves further milestones and stabilises profitability
EQS Group EQS-News: Executive Board and General Works Council of Porsche AG agree on Future Package
EQS Group EQS-News: From Toolmaker to Architect of Modern Manufacturing: Porsche Board Member Albrecht Reimold to Retire
EQS Group EQS-AFR: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-News: Porsche delivers 122,306 sports cars in the first half of the year
EQS Group EQS-DD: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG: Dr. Wolfgang Porsche, buy
EQS Group EQS-News: Porsche ranks number one in J.D. Power 2026 U.S. Initial Quality Study
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Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) zu myNews hinzufügen

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