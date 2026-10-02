Givaudan Aktie
Marktkap. 33,44 Mrd. EURKGV 27,10 Div. Rendite 2,29%
WKN 938427
ISIN CH0010645932
Symbol GVDBF
AI Analyse
Givaudan Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Givaudan von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 3450 auf 3850 Franken angehoben. Die Kursschwäche der Aktie seit Jahresbeginn dürfte im zweiten Halbjahr nachlassen, schrieb Analyst Alex Sloane zu seiner am Montag vorliegenden Neubewertung. So verlören die unterdurchschnittliche Entwicklung im Aromengeschäft (Taste & Wellbeing) sowie die Sorgen um den Marktanteil bei der Feinparfümerie (Fine Fragrance) an Gewicht. Insgesamt sieht der Analyst ein attraktives Risiko/Ertrags-Verhältnis./rob/ajx/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2026 / 16:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Givaudan Overweight
|Unternehmen:
Givaudan AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
3.850,00 CHF
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
3.394,00 CHF
|Abst. Kursziel*:
13,44%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Alex Sloane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
3.357,00 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Givaudan AG
|11:41
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|02.10.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|01.10.26
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:41
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|02.10.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|01.10.26
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:41
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|01.10.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|22.09.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|28.08.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|18.08.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|10.08.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|24.07.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|01.10.26
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|Givaudan Equal Weight
|Barclays Capital
|18.09.26
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.26
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|Givaudan Halten
|DZ BANK