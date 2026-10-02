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Symbol GVDBF

AI Analyse

Barclays Capital

Givaudan Overweight

11:41 Uhr
Givaudan Overweight
Aktie in diesem Artikel
Givaudan AG
3.657,00 EUR 44,00 EUR 1,22%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Givaudan von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 3450 auf 3850 Franken angehoben. Die Kursschwäche der Aktie seit Jahresbeginn dürfte im zweiten Halbjahr nachlassen, schrieb Analyst Alex Sloane zu seiner am Montag vorliegenden Neubewertung. So verlören die unterdurchschnittliche Entwicklung im Aromengeschäft (Taste & Wellbeing) sowie die Sorgen um den Marktanteil bei der Feinparfümerie (Fine Fragrance) an Gewicht. Insgesamt sieht der Analyst ein attraktives Risiko/Ertrags-Verhältnis./rob/ajx/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2026 / 16:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Givaudan Overweight

Unternehmen:
Givaudan AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
3.850,00 CHF
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
3.394,00 CHF		 Abst. Kursziel*:
13,44%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Alex Sloane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
3.357,00 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Givaudan AG

11:41 Givaudan Overweight Barclays Capital
02.10.26 Givaudan Underperform Bernstein Research
01.10.26 Givaudan Hold Jefferies & Company Inc.
01.10.26 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.09.26 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
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