Körber-Chef sieht deutsches Exportmodell bedroht
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HAMBURG (dpa-AFX) - Der Chef des Technologiekonzerns Körber, Stephan Seifert, sieht das deutsche Exportmodell bedroht. "Unser langfristiger Wohlstand kommt ganz wesentlich vom Export, aber wir werden unsere Position und unseren Wohlstand nicht halten können, wenn wir so weitermachen wie bisher", sagte Seifert im Interview der Deutschen Presse-Agentur.
Unter dem deutschen Exportmodell wird gemeinhin eine Wachstumsstrategie verstanden, die auf der Ausfuhr hochwertiger Güter fußt. Seifert nannte die Stichwörter "Innovationsführerschaft, Erfinderreichtum und Unternehmertum".
"Das Geschäftsmodell Deutschland muss sich neu erfinden", sagte Seifert weiter. Wichtig sei, Zugriff auf führende Technologien des 21. Jahrhunderts wie Künstliche Intelligenz zu bekommen. Dazu rät der Vorstandsvorsitzende zu Partnerschaften mit Firmen im Ausland - besonders den USA und Asien. Der Technologiekonzern Siemens mache das etwa beispielhaft./lkm/DP/zb
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