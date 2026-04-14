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Marktkap. 174,33 Mrd. EUR

KGV 18,71 Div. Rendite 2,33%
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WKN 723610

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Goldman Sachs Group Inc.

Siemens Buy

10:11 Uhr
Siemens Buy
Aktie in diesem Artikel
Siemens AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Siemens von 245 auf 235 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Daniela Costa gab am Dienstagabend einen Ausblick auf die Berichtssaison von Europas Investitionsgüterbranche. Insgesamt stünden die Zeichen für das erste Quartal datenseitig auf Erholung, schrieb sie. Aufgrund größtenteils fehlender März-Daten seien die Auswirkungen der Nahost-Eskalation aber noch nicht berücksichtigt. Costa erwartet hinsichtlich Auftragseingängen und operativen Ergebnissen eher ein maues Quartal./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 21:22 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vladi333 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Siemens Buy

Unternehmen:
Siemens AG		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
235,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
237,55 €		 Abst. Kursziel*:
-1,07%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
239,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-1,88%
Analyst Name:
Daniela Costa 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
264,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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