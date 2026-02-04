Ausblick bestätigt

Die Hannover Rück hat ihren Gewinn im vergangenen Jahr deutlich gesteigert und ihr im November angehobenes Ergebnisziel erreicht.

Den Ausblick für das laufende Jahr bestätigte der im DAX notierte Rückversicherer Hannover Rück.

Der Nettogewinn stieg nach vorläufigen Zahlen auf 2,64 Milliarden Euro von 2,33 Milliarden im Vorjahr. Der Konzern selbst hatte zuletzt etwa 2,6 Milliarden Euro in Aussicht gestellt.

Das operative Ergebnis legte auf 3,5 Milliarden von 3,3 Milliarden Euro zu. Die Schaden-Rückversicherung trug dazu 2,6 Milliarden Euro bei nach 2,4 Milliarden im Vorjahr. Der Rückversicherungsumsatz stieg auf 26,8 von 26,4 Milliarden Euro.

Für das Geschäftsjahr 2026 rechnet der DAX-Konzern weiterhin mit einem Gewinn von "mindestens" 2,7 Milliarden Euro. Die Schaden-Kosten-Quote soll bei unter 87 Prozent liegen. Die Quote setzt Aufwand und Ertrag im Versicherungsgeschäft ins Verhältnis. Bei einer Quote unter 100 arbeitet eine Versicherung profitabel. Zudem wird eine Kapitalanlagerendite von rund 3,5 Prozent angepeilt.

Die vollständigen Zahlen wird der Konzern am 12. März veröffentlichen.

Hannover Rück verzeichnet Preisrückgang um 3,2 Prozent

Die Hannover Rück hat in der Erneuerungsrunde zum 1. Januar einen Preisrückgang verzeichnet. In der traditionellen Schaden-Rückversicherung sanken die Preise inflations- und risikoadjustiert um 3,2 Prozent, wie der DAX-Konzern mitteilte.

Das erneuerte Prämienvolumen nahm zu. Ein Volumen von 10,2 Milliarden Euro oder 61 Prozent des Geschäfts in der traditionellen Rückversicherung hatte zur Erneuerung angestanden. Die Hannover Rück hat 9,4 Milliarden Euro an Prämienvolumen erneuert und 827 Millionen gekündigt. Zusammen mit 1,17 Milliarden Euro aus neuen Verträgen sowie aus veränderten Preisen und Anteilen sei das erneuerte Prämienvolumen um 3,3 Prozent auf gut 10,5 Milliarden Euro gestiegen.

"Während die Vertragsbedingungen weitgehend stabil blieben, haben wir insbesondere in wettbewerbsintensiven Sparten sowie bei Verträgen mit moderatem Schadenverlauf deutlichere Preisrückgänge gesehen als erwartet", sagte Sven Althoff, der im Vorstand der Hannover Rück für die Schaden-Rückversicherung zuständig ist. "Trotzdem ist das Preisniveau oberhalb des langjährigen Durchschnitts und weiterhin risikoadäquat."

