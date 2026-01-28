DAX24.603 -0,7%Est505.970 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2300 -5,5%Nas22.905 -1,5%Bitcoin60.147 -3,0%Euro1,1803 ±-0,0%Öl68,18 -1,1%Gold4.908 -1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 PayPal A14R7U NVIDIA 918422 BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Siemens 723610 Microsoft 870747 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
EZB-Entscheid im Blick: DAX fester erwartet -- Asiens Börsen in Rot -- Alphabet übertrifft Erwartungen -- Gewinn von QUALCOMM enttäuscht -- SAP, Krypto, Arm, Wolfspeed, Snap, Fluence Energy im Fokus
Top News
Micron-Aktie im Fokus: Tritt der Speicherchip-Gigant in NVIDIAs Fußstapfen? Micron-Aktie im Fokus: Tritt der Speicherchip-Gigant in NVIDIAs Fußstapfen?
Elon Musk sieht Tesla-Aktie und SpaceX dank KI, Robotik und Weltraumenergie klar im Vorteil Elon Musk sieht Tesla-Aktie und SpaceX dank KI, Robotik und Weltraumenergie klar im Vorteil
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Launch-Erfolg

tonies-Aktie: Erfolg der Toniebox 2 sorgt für Umsatzplus und Optimismus

05.02.26 08:05 Uhr
tonies-Aktie: Umsatzrekord dank Toniebox 2 - Profitabilität verbessert | finanzen.net

Der Erfolg der "Toniebox 2" stimmt den Spielwarenhersteller optimistisch für das laufende Jahr.

Werte in diesem Artikel
Aktien
tonies
10,66 EUR 0,32 EUR 3,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Launch-Erfolg stimme "sehr zuversichtlich, dass die Nachfrage nach tonies-Figuren auch künftig stark bleiben wird", sagte Finanzchef Hansjörg Müller am Donnerstag laut Mitteilung in Luxemburg. tonies hatte die zweite Generation des Audio-Würfels für Kinder im vergangenen Herbst auf den Markt gebracht. In dem vom Weihnachtsgeschäft geprägten vierten Quartal machte tonies dann erneut 50 Prozent seines Jahresumsatzes.

Wer­bung

Insgesamt stieg der Umsatz im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2024 um 31 Prozent auf 630 Millionen Euro und damit stärker als von Analysten erwartet. Die Marge für das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (ber Ebitda) verbesserte sich um einen Prozentpunkt auf 8,5 Prozent. Dies führt das Unternehmen auf eine höhere Profitabilität sowie den gestiegenen Verkauf margenstärkerer Produkte zurück.

Die endgültigen Zahlen will tonies am 14. April vorstellen.

/lew/stk

LUXEMBURG (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf tonies

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf tonies

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Nachrichten zu tonies

DatumMeistgelesen
Wer­bung