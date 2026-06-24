ABB (Asea Brown Boveri) Aktie
Marktkap. 167,54 Mrd. EURKGV 27,58 Div. Rendite 1,59%
WKN 919730
ISIN CH0012221716
Symbol ABLZF
ABB (Asea Brown Boveri) Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ABB vor Quartalszahlen von 68 auf 70 Franken angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Auftragseingang des Technologiekonzerns dürfte 4 Prozent über der Konsensschätzung liegen, schrieb Gael de-Bray in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem dürfte das Unternehmen sein Jahresziel für das organische Wachstum erhöhen./rob/edh/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ABB
Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Hold
|Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
70,00 CHF
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
87,24 CHF
|Abst. Kursziel*:
-19,76%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Gael de-Bray
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
68,88 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)
|14:56
|ABB (Asea Brown Boveri) Hold
|Deutsche Bank AG
|08:56
|ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform
|Bernstein Research
|18.06.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.06.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|UBS AG
|05.06.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:56
|ABB (Asea Brown Boveri) Hold
|Deutsche Bank AG
|08:56
|ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform
|Bernstein Research
|18.06.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.06.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|UBS AG
|05.06.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.04.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|30.01.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|16.10.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|17.07.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|07.02.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|27.03.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Sell
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Sell
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Underweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Underweight
|Barclays Capital
|19.11.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Sell
|Deutsche Bank AG
|14:56
|ABB (Asea Brown Boveri) Hold
|Deutsche Bank AG
|08:56
|ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform
|Bernstein Research
|18.06.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.06.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|UBS AG
|05.06.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
|RBC Capital Markets