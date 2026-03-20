Boeing Aktie
Marktkap. 132,82 Mrd. EURKGV 87,62 Div. Rendite 0,00%
WKN 850471
ISIN US0970231058
Symbol BA
Boeing Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 295 US-Dollar belassen. Analystin Sheila Kahyaoglu verwies in einer am Montag vorliegenden Studie auf Berichte über den bevorstehenden Start der Phase 4 der Zertifizierungstests des Flugzeugtyps 777X. Durch die Verschiebung der ersten Auslieferung auf 2027 beschleunige sich der Bestandsverbrauch im Zusammenhang mit dem Programm auf 5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2026 im Vergleich zu 3,5 Milliarden 2025. Der Höhepunkt werde im Jahr vor der ersten Auslieferung erwartet./ck/rob/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 17:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.03.2026 / 10:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jordan Tan / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Boeing Buy
|Unternehmen:
Boeing Co.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 295,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 195,12
|Abst. Kursziel*:
51,19%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 197,39
|Abst. Kursziel aktuell:
49,45%
|
Analyst Name:
Sheila Kahyaoglu
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 274,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
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