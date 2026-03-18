Boeing Aktie
Marktkap. 141,18 Mrd. EURKGV 87,62 Div. Rendite 0,00%
WKN 850471
ISIN US0970231058
Symbol BA
Boeing Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 295 US-Dollar belassen. Der Flugzeugbauer mache Fortschritte bei der Zertifizierung des neuen Großraumjets 777, schrieb Sheila Kahyaoglu in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Vor der erwarteten Erstauslieferung im Jahr 2027 trete dieser nun in die vierte Phase ein./rob/tih/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 14:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 14:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Boeing Buy
|Unternehmen:
Boeing Co.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 295,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 205,99
|Abst. Kursziel*:
43,21%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 199,11
|Abst. Kursziel aktuell:
48,16%
|
Analyst Name:
Sheila Kahyaoglu
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 274,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Boeing Co.
|08:01
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.03.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|10.03.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|09.03.26
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|06.03.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.03.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|10.03.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|09.03.26
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|06.03.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.03.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|10.03.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|09.03.26
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|06.03.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.01.23
|Boeing Underperform
|Credit Suisse Group
|22.12.22
|Boeing Underperform
|Credit Suisse Group
|03.11.22
|Boeing Underperform
|Credit Suisse Group
|02.11.22
|Boeing Underperform
|Credit Suisse Group
|19.10.22
|Boeing Underperform
|Credit Suisse Group
|28.04.25
|Boeing Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|24.01.25
|Boeing Neutral
|UBS AG
|28.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
|14.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
|31.01.24
|Boeing Equal Weight
|Barclays Capital