Boeing Aktie

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Boeing von 275 auf 290 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Sheila Kahyaoglu beschäftigte sich in einer am Montag vorliegenden Studie zu dem US-Flugzeugbauer mit Auftrags- und Auslieferungszahlen im vierten Quartal und Anfang des Jahres./ck/rob/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 14:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.01.2026 / 10:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Boeing Co.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 290,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 247,68		 Abst. Kursziel*:
17,09%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 247,65		 Abst. Kursziel aktuell:
17,10%
Analyst Name:
Sheila Kahyaoglu 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 271,60

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Boeing Co.

13:56 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
15.01.26 Boeing Outperform Bernstein Research
14.01.26 Boeing Buy UBS AG
13.01.26 Boeing Outperform RBC Capital Markets
13.01.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Boeing Co.

finanzen.net Performance unter der Lupe Dow Jones 30 Industrial-Wert Boeing-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Boeing-Investment von vor 3 Jahren verdient Dow Jones 30 Industrial-Wert Boeing-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Boeing-Investment von vor 3 Jahren verdient
finanzen.net Boeing Aktie News: Boeing am Abend nahe Vortagesschluss
finanzen.net Boeing Aktie News: Boeing tendiert am Freitagnachmittag auf rotem Terrain
finanzen.net Gewinne in New York: Dow Jones zum Ende des Donnerstagshandels mit Gewinnen
finanzen.net Gute Stimmung in New York: Dow Jones nachmittags in der Gewinnzone
finanzen.net Gute Stimmung in New York: Börsianer lassen Dow Jones mittags steigen
finanzen.net Börse New York: Dow Jones zum Start des Donnerstagshandels mit Kursplus
finanzen.net Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones am Mittwochmittag leichter
finanzen.net Mittwochshandel in New York: Dow Jones verliert zum Handelsstart
Benzinga How Is The Market Feeling About Boeing Co?
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights AbbVie, Intel, Boeing and Tandy Leather Factory
Benzinga Boeing To Rally Around 23%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Thursday
BBC Boeing knew of flaw in part linked to UPS plane crash, US safety board report says
New York Times Boeing Knew About Flaws in UPS Plane That Crashed in Louisville, N.T.S.B. Says
Zacks Top Research Reports for AbbVie, Intel & Boeing
Zacks The Boeing Company (BA) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
Benzinga Why Boeing Shares Are Surging On Tuesday?
