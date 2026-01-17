Jefferies & Company Inc.

Boeing Buy

13:56 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Boeing von 275 auf 290 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Sheila Kahyaoglu beschäftigte sich in einer am Montag vorliegenden Studie zu dem US-Flugzeugbauer mit Auftrags- und Auslieferungszahlen im vierten Quartal und Anfang des Jahres./ck/rob/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 14:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.01.2026 / 10:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jordan Tan / Shutterstock.com