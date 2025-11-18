DAX23.591 -1,2%Est505.641 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,31 -1,5%Nas22.708 -0,8%Bitcoin77.905 -1,9%Euro1,1592 ±0,0%Öl63,76 -0,4%Gold4.016 -0,7%
Dienstagshandel an der Börse: 10 wichtige Fakten - Xiaomi-Aktie vor Quartalszahlen im Fokus

18.11.25 08:00 Uhr
Was heute an der Börse wichtig ist - Xiaomi-Bilanz voraus | finanzen.net

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.590,5 PKT -286,0 PKT -1,20%
Hang Seng
26.384,3 PKT -188,2 PKT -0,71%
Nikkei 225
48.703,0 PKT -1.620,9 PKT -3,22%
Shanghai Composite
3.972,0 PKT -18,5 PKT -0,46%
Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX deutlich schwächer erwartet

Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Dienstag weiter deutlich nachgeben.

Eine Stunde vor Handelsbeginn tendiert der DAX 1,7 Prozent schwächer bei 23.198 Zählern.

2. Börsen in Fernost mit Abgaben

Die wichtigsten Börsen in Fernost weisen am Dienstag rote Vorzeichen aus.

In Tokio verbucht der Leitindex Nikkei 225 aktuell (07:45 Uhr) einen Verlust von 3,22 Prozent auf 48.702,98 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite daneben 0,85 Prozent auf 3.938,29 Zähler.

Unterdessen gibt in Hongkong der Hang Seng 1,99 Prozent auf 25.863,32 Einheiten ab.

3. Covestro-Übernahme durch Adnoc erhält offenbar grünes Licht

Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche kündigt grünes Licht der Bundesregierung für die Übernahme der Spezialchemie-Firma Covestro durch das Staatsunternehmen Adnoc aus den Vereinigten Arabischen Emiraten an. Zur Nachricht

4. Xiaomi präsentiert Quartalszahlen

Der chinesische Tech-Konzern Xiaomi wird heute außerdem seine Bücher öffnen. Was Analysten erwarten

5. Airbus: Vereinigte Arabische Emirate planen offenbar Großauftrag

Der Flugzeugbauer Airbus erhält nach den Worten von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche einen großen Auftrag aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Zur Nachricht

6. Tesla-Verkäufe in China fallen auf 3-Jahrestief - Konkurrenzdruck und Förderkürzungen belasten die Aktie

Teslas Absatz in China ist im Oktober deutlich zurückgegangen. Neben einem verschärften Wettbewerb schwächt vor allem die gedrosselte staatliche Förderung die Nachfrage. Zur Nachricht

7. Amazon: Deutlich mehr Saisonarbeiter beschäftigt

Angesichts großer Bestellmengen in der Vorweihnachtszeit hat der Online-Riese Amazon sein Personal deutlich aufgestockt. Zur Nachricht

8. NVIDIA-Aktie: So positioniert sich Morgan Stanley vor der anstehenden Schicksalsbilanz

Am Markt warten Anleger gespannt auf den Top-Termin der Bilanzsaison: Der KI-Riese NVIDIA wird am Mittwoch seine Zahlen präsentieren. Ein Analyst positioniert sich im Vorfeld bereits deutlich. Zur Nachricht

9. Ölpreise tiefer

Die Ölpreise geben am Dienstag nach.

10. Euro stabil

Der Euro zeigt sich am Montag wenig bewegtt

Bildquellen: albund / Shutterstock.com