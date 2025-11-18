DAX23.591 -1,2%Est505.641 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,31 -1,5%Nas22.708 -0,8%Bitcoin77.905 -1,9%Euro1,1592 ±0,0%Öl63,76 -0,4%Gold4.016 -0,7%
Dubai Air Show

Airbus-Aktie stabil: Vereinigte Arabische Emirate planen offenbar Großauftrag

18.11.25 06:25 Uhr
Airbus-Aktie stabil: Bundeswirtschaftsministerin verrät: Großbestellung von FlyDubai voraus | finanzen.net

Der Flugzeugbauer Airbus erhält nach den Worten von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche einen großen Auftrag aus den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Airbus SE
204,10 EUR -2,35 EUR -1,14%
Die CDU-Politikerin sagte in Abu Dhabi, sie habe am Rande der Dubai Air Show mit dem Wirtschafts- und Tourismusminister gesprochen. Airbus habe von der Fluggesellschaft FlyDubaï einen Auftrag über 100 Maschinen des Typs A321neo erhalten. Reiche sprach von einem Riesen-Auftrag, insbesondere für das Werk in Hamburg. "So sichern wir Arbeitsplätze in Deutschland und zeigen, was ein deutsches Unternehmen, was deutsche Technologie kann." Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte bereits aus Kreisen über einen bevorstehenden Großauftrag vom Golf berichtet.

Reiche war am Sonntag für eine mehrtägige Reise in die Golfregion aufgebrochen. Die Partnerschaft mit den Emiraten sei auf Langfristigkeit ausgelegt, sagte sie. Die Vereinigten Arabischen Emiraten seien ein verlässlicher und starker Partner, der auf moderne Technologien setze, kapitalstark sei und Deutschland als Partner schätze. Nach Gesprächen in den Vereinigten Arabischen Emiraten fliegt Reiche am Dienstagabend nach Katar.

Im nachbörslichen Handel auf Tradegate bewegt sich die Airbus-Aktie zeitweise bei 206,95 Euro und damit nur 0,07 Prozent unter ihrem XETRA-Schluss.

/hoe/DP/men

ABU DHABI (dpa-AFX)

