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Xpeng-Aktie schwächelt dennoch: Erwartungen im vierten Quartal geschlagen - Umsatz gesteigert

20.03.26 12:36 Uhr
NYSE-Wert Xpeng-Aktie trotzdem im Minus: Rivale von NASDAQ-Aktie Tesla schreibt in Q4 schwarze Zahlen | finanzen.net

Der chinesische E-Autobauer und Tesla-Konkurrent Xpeng hat am Freitag vor Handelsstart an den US-Börsen seine Bücher geöffnet.

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Der Tesla-Rivale Xpeng meldete für das vierte Jahresviertel 2025 ein EPS in Höhe von 0,53 RMB. Analysten hatten im Schnitt einen Verlust je Aktie von 0,06 RMB prognostiziert, nach einem Minus von 1,47 RMB im Vorjahreszeitraum.

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Die durchschnittliche Umsatzprognose der Experten für das abgeschlossene Jahresviertel hatte sich daneben auf 22 Milliarden RMB belaufen, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 16,11 Milliarden RMB erzielt worden war. Tatsächlich setzte Xpeng im aktuellen Berichtszeitraum 22,25 Milliarden RMB um.

Die Prognosen der Analysten für das gesamte abgelaufene Geschäftsjahr beliefen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von 1,16 RMB, gegenüber -5,87 RMB je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Tatsächlich belief sich das EPS von Xpeng für 2025 auf -0,48 RMB. Der Jahresumsatz des E-Autobauers betrug daneben 76,72 Milliarden RMB. Analysten hatten hier durchschnittlich 76,78 Milliarden RMB erwartet im Vergleich zu 40,87 Milliarden RMB im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Im vorbörslichen Freitagshandel an der NYSE zeigt sich die Xpeng-Aktie zeitweise 4,49 Prozent tiefer bei 18,29 US-Dollar.

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Carolin Ludwig, Julia Walter, Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.net

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