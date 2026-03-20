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Flugstopp

Lufthansa-Aktie: Airlines pausieren Flüge in Nahen Osten länger als geplant

23.03.26 20:07 Uhr
Lufthansa-Aktie: Fluggesellschaft verlängert Pause im Nahen Osten | finanzen.net

Aufgrund des anhaltenden Konflikts im Nahen Osten setzen Flüge in die Region länger aus als zunächst angenommen.

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Die Airlines der Deutschen Lufthansa verlängern ihren Flugstopp in den Nahen Osten. Wie der Konzern mitteilte, wird die Region mindestens bis zum 30. April nicht angeflogen. Darüber hinaus werden die Linien Lufthansa, Swiss Austrian Airlines, Brussels Airlines, ITA Airways, Edelweiss Flüge nach Tel Aviv bis Ende Mai aussetzen, Lufthansa Cargo bis Ende April. Der Flugstopp bis Ende Mai gilt für diese Linien auch für Dubai.

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Abu Dhabi, Amman, Beirut, Dammam, Riad, Erbil, Maskat und Teheran werden von diesen Airlines bis einschließlich 24. Oktober nicht angeflogen. Zusätzlich gilt für Eurowings ein Flugstopp nach Tel Aviv, Beirut und Erbil bis einschließlich 30. April und für Dubai, Abu Dhabi und Amman bis einschließlich 24. Oktober.

Im nachbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate gewinnt das Papier 4,11 Prozent zum XETRA-Schlusskurs auf 7,60 Euro.

DJG/mgo/gos

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20.03.2026Lufthansa SellGoldman Sachs Group Inc.
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03.03.2026Lufthansa UnderweightBarclays Capital
14.01.2026Lufthansa UnderweightBarclays Capital
18.11.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.

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