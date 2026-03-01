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Trump-Ultimatum als massiver Belastungsfaktor: 10 wichtige Fakten zum Wochenauftakt an der Börse

23.03.26 08:00 Uhr
Was heute an der Börse wichtig ist | finanzen.net

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

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Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

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1. DAX vor düsterem Wochenauftakt

Der DAX dürfte mit Verlusten in die neue Handelswoche einsteigen. Zum dritten Mal seit Kriegsbeginn müssen sich Anleger auf deutliche Kursverluste einstellen.

2. Börsen in Fernost tiefrot

in Fernost dominieren die Verkäufer das Geschehen. In Tokio verlor der Nikkei 225 3,48 Prozent auf 51.515,49 Punkte. Auf dem chinesischen Festland sind ebenfalls deutliche Verluste zu sehen: Der Shanghai Composite rutschte zuletzt um 3,90 Prozent auf 3.802,74 Zähler ins Minus. Ebenso abwärts geht es in Hongkong: Der Hang Seng verliert zwischenzeitlich 4,09 Prozent auf 24.244.04 Punkte.

3. Rheinmetall-Aktie im Blick: Rüstungskonzern will Bau der F126-Fregatten beschleunigen

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Der Rüstungskonzern Rheinmetall rechnet mit einem zügigen Neustart beim verspäteten Bau der Fregatten vom Typ F126 für die Marine. Zur Nachricht

4. BASF-Aktie im Visier: Rendite des China-Werks verzögert sich laut CEO

Wenige Tage vor der Eröffnung eines neuen Chemiewerks in China räumt BASF-Chef Kamieth ein, dass sich diese Milliardeninvestition für den Konzern später als geplant lohnen wird. Zur Nachricht

5. Aktien von VW und Porsche im Blick: Pötsch bleibt VW-Chefkontrolleur und Vorstandschef der Holding Porsche SE

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Hans Dieter Pötsch soll oberster Kontrolleur des Volkswagen-Konzerns bleiben. Auch der Aufsichtsrat der Porsche Automobil Holding SE hat das Mandat des Vorstandsvorsitzenden Pötsch um eine weitere Amtszeit verlängert. Zur Nachricht

6. 1&1-Aktie: CEO Dommermuth dementiert Verkaufspläne an Telefónica

Ralph Dommermuth hat Spekulationen über einen Verkauf des vierten deutschen Mobilfunknetzes 1&1 eine klare Absage erteilt. "An den Gerüchten ist nichts dran, es gibt keinen Dialog mit Telefonica", sagte der Gründer und Chef von United Internet und 1&1 in einem Interview mit "Welt am Sonntag". Zur Nachricht

7. Zinsängste verstärken den Druck auf Edelmetalle: Gold und Silber fallen erneut deutlich

Die Preise für die beiden Edelmetalle Gold und Silber haben zum Start in die Woche erneut kräftig nachgegeben. Zur Nachricht

8. HORNBACH schafft eigene Jahresprognose

Der Baumarkt- und Baustoffkonzern HORNBACH Holding hat im Geschäftsjahr 2025/2026 auf Basis vorläufiger Zahlen seine eigenen Ziele erreicht. Gestiegene Kosten machten sich aber im vierten Quartal beim Ergebnis bemerkbar. Zur Nachricht

9. Ölpreise erneut im Vorwärtsgang

Die Ölpreise legen zum Wochenstart weiter zu: Brent wird bei 113,19 US-Dollar gehandelt, für WTI geht es daneben bis auf 100,14 US-Dollar je Barrel nach oben.

10. Euro zum Dollar über 1,15

Der Euro zeigt sich zum Dollar am Montag bei 1,157 US-Dollar und verliert damit etwas an Wert.

Bildquellen: Tom Wang / Shutterstock.com

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