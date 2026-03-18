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Bechtle Aktie tiefrot: Stabile Dividende trotz Gewinnrückgang geplant

20.03.26 10:30 Uhr
Bechtle Aktie fällt zweistellig: Trotz Gewinnminus bleibt Dividende stabil | finanzen.net

Die Aktionäre von Bechtle sollen für 2025 trotz eines Gewinnrückgangs eine stabile Dividende bekommen.

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Aktien
Bechtle AG
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Wie der im MDAX und TecDAX notierte IT-Dienstleister mitteilte, will er eine Dividende von 0,70 Euro je Aktie zahlen. Für das laufende Jahr strebt der Konzern ein profitables Wachstum an, das über dem Marktniveau liegt.

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Bechtle erwartet ein Wachstum des Geschäftsvolumens um 5 bis 10 Prozent. Der Umsatz soll im schlechtesten Fall stagnieren, im besten Fall um 5 Prozent steigen. Gleiches gilt für den Gewinn vor Steuern.

Bechtle hatte bereits Anfang Februar vorläufige Zahlen für 2025 gemeldet. Das Geschäftsvolumen kletterte um rund 8 Prozent auf knapp 8,6 Milliarden Euro, während sich der Umsatz um etwa 2 Prozent auf 6,4 Milliarden Euro verbesserte.

Der Vorsteuergewinn ging zwar um 6 Prozent auf 324 Millionen Euro zurück, zog aber im vierten Quartal deutlich an. Unter dem Strich sank der Jahresgewinn um 6,6 Prozent auf 229 Millionen Euro.

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"Eine stabile Dividende trotz eines Ergebnisrückgangs sehen wir als ein starkes Signal der Verlässlichkeit an die Aktionärinnen und Aktionäre", sagte CEO Thomas Olemotz. Die Ausschüttungsquote steigt auf 38,5 von 35,9 Prozent. Bechtle hat die Dividende bisher noch nie gekürzt.

Die Bechtle-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 11,52 Prozent tiefer bei 26,58 Euro.

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Bildquellen: Bechtle AG

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12.02.2026Bechtle BuyUBS AG
09.02.2026Bechtle KaufenDZ BANK
09.02.2026Bechtle BuyDeutsche Bank AG
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06.02.2026Bechtle BuyJefferies & Company Inc.
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03.02.2026Bechtle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.11.2025Bechtle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.08.2025Bechtle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.05.2025Bechtle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.05.2025Bechtle NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
02.07.2024Bechtle UnderweightBarclays Capital
09.05.2024Bechtle UnderweightBarclays Capital
08.05.2024Bechtle UnderweightBarclays Capital
08.04.2024Bechtle UnderweightBarclays Capital
18.03.2024Bechtle UnderweightBarclays Capital

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