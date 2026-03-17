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Marktkap. 3,79 Mrd. EUR

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Jefferies & Company Inc.

Bechtle Buy

13:06 Uhr
Bechtle Buy
Aktie in diesem Artikel
Bechtle AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Bechtle nach endgültigen Zahlen und dem Ausblick mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Buy" belassen. Der IT-Dienstleister bleibe trotz der Sorgen wegen des Geschäftsumfelds sowie der generellen Knappheit an Speicherchipkomponenten für 2026 optimistisch, schrieb Martin Comtesse am Freitag. Das angestrebte Wachstum beruhe indes fast vollständig auf den Auswirkungen von Preissteigerungen und spiegele sehr vorsichtige Erwartungen an die Volumenentwicklung wider./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 05:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 05:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bechtle AG

Zusammenfassung: Bechtle Buy

Unternehmen:
Bechtle AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
52,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
26,22 €		 Abst. Kursziel*:
98,32%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
25,74 €		 Abst. Kursziel aktuell:
102,02%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
46,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-AFR: Bechtle AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-News: Bechtle posts strong year-end performance
EQS Group EQS-PVR: Bechtle AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: Bechtle AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Bechtle AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: Bechtle AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Bechtle returns to growth
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