Jefferies & Company Inc.

Bechtle Buy

13:06 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Bechtle nach endgültigen Zahlen und dem Ausblick mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Buy" belassen. Der IT-Dienstleister bleibe trotz der Sorgen wegen des Geschäftsumfelds sowie der generellen Knappheit an Speicherchipkomponenten für 2026 optimistisch, schrieb Martin Comtesse am Freitag. Das angestrebte Wachstum beruhe indes fast vollständig auf den Auswirkungen von Preissteigerungen und spiegele sehr vorsichtige Erwartungen an die Volumenentwicklung wider./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 05:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 05:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bechtle AG