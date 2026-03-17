Bechtle Aktie
Marktkap. 3,79 Mrd. EURKGV 15,96 Div. Rendite 2,25%
WKN 515870
ISIN DE0005158703
Symbol BHTLF
Bechtle Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Bechtle nach endgültigen Zahlen und dem Ausblick mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Buy" belassen. Der IT-Dienstleister bleibe trotz der Sorgen wegen des Geschäftsumfelds sowie der generellen Knappheit an Speicherchipkomponenten für 2026 optimistisch, schrieb Martin Comtesse am Freitag. Das angestrebte Wachstum beruhe indes fast vollständig auf den Auswirkungen von Preissteigerungen und spiegele sehr vorsichtige Erwartungen an die Volumenentwicklung wider./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 05:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 05:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Bechtle AG
Zusammenfassung: Bechtle Buy
|Unternehmen:
Bechtle AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
52,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
26,22 €
|Abst. Kursziel*:
98,32%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
25,74 €
|Abst. Kursziel aktuell:
102,02%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
46,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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