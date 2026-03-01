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Krypto-Marktbericht

Kryptowährungen stark gesucht: Kurse von Bitcoin, Ripple, Ethereum & Co. ziehen an

23.03.26 15:02 Uhr
Aktuelle Kryptokurse: Bitcoin, Eteherum, Dogecoin & Co. steigen am Montag | finanzen.net

Anleger steigen vermehrt in Kryptowährungen ein. Sowohl der Bitcoin als auch Altcoins legen am Montag kräftig zu.

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Kryptowährungen erleben am Montag einen deutlichen Kursanstieg, nachdem US-Präsident Trump auf seiner Plattform Truth Social überraschend bekannt gab, geplante Militärschläge gegen iranische Energieziele um fünf Tage zu verschieben. Dies sei das Ergebnis erfolgreicher Dialoge mit dem Iran in den vergangenen Tagen, die weiterhin Fortschritte versprechen. Diese Nachricht hat die Risikobereitschaft an den Märkten spürbar erhöht, was nicht nur die Kryptowährungen, sondern auch die Aktienmärkte beflügelt, während die Ölpreise nachgeben.

Bitcoin erhöhte sich via CoinMarketCap zeitweise um 3,92 Prozent auf 70.508,98 US-Dollar.

Steigende Kurse bei Kryptowährungen - auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 legt heute um 2,3 Prozent auf 9,32 EUR zu. Anleger bietet der Top 10 Crypto die Möglichkeit, mit nur einem Produkt an der Entwicklung der zehn wichtigsten Kryptowährungen teilzuhaben.

Derweil notiert der Litecoin-Kurs bei 55,41 US-Dollar (+3,6 Prozent).

Währenddessen wird Ethereum bei 2.154,47 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 5,02 Prozent im Vergleich zum Vortag.

Um 2,19 Prozent verstärkt sich der Bitcoin Cash-Kurs auf 478,90 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Ripple im Plus. Im Vergleich zum Vortag geht es um 2,54 Prozent auf 1,419 US-Dollar nach oben.

In der Zwischenzeit verbucht der Monero-Kurs Verluste in Höhe von 1,56 Prozent auf 356,84 US-Dollar.

Währenddessen legt der Cardano-Kurs um 3,41 Prozent auf 0,2591 US-Dollar zu.

Daneben wertet Binancecoin auf. Es geht 2,86 Prozent auf 644,72 US-Dollar nach oben.

In der Zwischenzeit steugt der Dogecoin um 3,09 Prozent auf 0,094 US-Dollar.

Derweil notiert der Solana-Kurs bei 89,99 US-Dollar - ein Gewinn von 4,54 Prozent.

Indes steigt der Avalanche-Kurs. Für den Coin geht auf 9,405 US-Dollar nach nordwärts (+4,29 Prozent).

Inzwischen klettert der Chainlink-Kurs um 4,39 Prozent auf 9,069 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Sui-Kurs Zugewinne in Höhe von 4,08 Prozent auf 0,9409 US-Dollar.

Melanie Schürmann, Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

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