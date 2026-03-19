DAX22.654 +1,2%Est505.574 +1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,4500 +3,8%Nas21.947 +1,4%Bitcoin61.076 +4,1%Euro1,1614 +0,5%Öl100,2 -8,5%Gold4.408 -2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Lufthansa 823212 Vonovia A1ML7J NVIDIA 918422 Allianz 840400 DroneShield A2DMAA Siemens 723610 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump verschiebt Ultimatum: DAX letztlich deutlich erholt -- Wall Street beendet Handel fester -- Rheinmetall will F126-Fregatten-Bau beschleunigen -- Bitcoin & Co., Erdgas, Ölaktien im Fokus
Top News
Ausblick: Xiaomi verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: Xiaomi verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Mehr Kurspotenzial als NVIDIA? Diese wenig bekannte KI-Aktie könnte Anleger überraschen Mehr Kurspotenzial als NVIDIA? Diese wenig bekannte KI-Aktie könnte Anleger überraschen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Strategiewechsel

TotalEnergies-Aktie: Energieriese beendet Engagement bei US-Windkraft auf See

23.03.26 20:35 Uhr
TotalEnergies-Aktie: Konzern zieht sich aus US-Offshore-Windprojekten zurück | finanzen.net

TotalEnergies wird keine Offshore-Windkraftprojekte in den USA mehr entwickeln.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Equinor
33,54 EUR -2,84 EUR -7,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Orsted
17,85 EUR -0,51 EUR -2,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TotalEnergies
76,25 EUR 0,79 EUR 1,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Wie der französische Konzern mitteilte, hat er mit dem US-Innenministerium Vereinbarungen zur Rückgabe zweier Pachtverträge in Carolina Long Bay und New York Bight getroffen. "Infolgedessen wird TotalEnergies keine Offshore-Windprojekte in den Vereinigten Staaten mehr entwickeln", teilte das Unternehmen mit.

Wer­bung

Man werde die gezahlten Pachtgebühren zurückerhalten, so TotalEnergies. Einen gleich hohen Betrag werde man in die Entwicklung der US-Gasproduktion und -exporte investieren. Offshore-Windenergie in den USA sei zu kostspielig. "Weil andere Technologien zur Verfügung stehen, um die wachsende Stromnachfrage in den Vereinigten Staaten auf erschwinglichere Weise zu decken, sieht TotalEnergies keine Notwendigkeit, dieser Technologie in den USA Kapital zuzuweisen".

US-Präsident Donald Trump lehnt Offshore-Windkraftprojekte seit langem ab. Seine Regierung ist in rechtliche Auseinandersetzungen mit europäischen Energieunternehmen verwickelt. Dazu gehören die dänische Orsted und das norwegische Unternehmen Equinor. Diese haben versucht, die Anordnung der Regierung zum Baustopp für alle US-Offshore-Windprojekte aufheben zu lassen.

DJG/DJN/mgo/gos

Von Joshua Kirby

DOW JONES

Ausgewählte Hebelprodukte auf Equinor

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Equinor

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: HJBC / Shutterstock.com

Nachrichten zu Equinor

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Equinor

DatumRatingAnalyst
31.03.2014Statoil ASA HoldS&P Capital IQ
08.07.2013Statoil ASA haltenBernstein
27.06.2013Statoil ASA haltenBernstein
10.06.2013Statoil ASA haltenIndependent Research GmbH
21.03.2013Statoil ASA haltenGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
08.11.2012Statoil ASA buyUBS AG
29.10.2012Statoil ASA outperformExane-BNP Paribas SA
19.10.2012Statoil ASA outperformExane-BNP Paribas SA
08.10.2012Statoil ASA outperformExane-BNP Paribas SA
30.07.2012Statoil ASA buyUBS AG
DatumRatingAnalyst
31.03.2014Statoil ASA HoldS&P Capital IQ
08.07.2013Statoil ASA haltenBernstein
27.06.2013Statoil ASA haltenBernstein
10.06.2013Statoil ASA haltenIndependent Research GmbH
21.03.2013Statoil ASA haltenGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
08.06.2009StatoilHydro sellUBS AG
28.06.2007Statoil reduceJyske Bank
30.05.2007Statoil sellSociété Générale (SG)
07.06.2006Statoil sellJyske Bank
15.02.2005Statoil: UnderperformGoldman Sachs

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Equinor nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen