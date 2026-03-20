Aktuelle Analyse

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wurde von UBS AG genauestens untersucht. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DHL Group auf "Neutral" mit einem Kursziel von 42,50 Euro belassen. Der Blick auf das in der vergangenen Woche vorgelegte Zahlenwerk des US-Konkurrenten FedEx zeige einen verschärften Wettbewerb auf den Strecken Asien?Europa und innerhalb Europas, schrieb Cristian Nedelcu in einer am Montag vorliegenden Studie.

Aktienanalyse online: Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Im XETRA-Handel gewannen die DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiere um 15:18 Uhr 1,5 Prozent. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kursabnahme-Möglichkeit von 4,84 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 2.534.864 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien. Seit Jahresanfang 2026 sank die Aktie um 4,4 Prozent. Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 30.04.2026 erwartet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 09:36 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.