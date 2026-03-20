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Analyse: UBS AG vergibt Neutral an DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

23.03.26 15:34 Uhr
Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) unter der Lupe: UBS AG veröffentlicht neue Bewertung | finanzen.net

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wurde von UBS AG genauestens untersucht. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DHL Group (ex Deutsche Post)
44,38 EUR 0,78 EUR 1,79%
Charts|News|Analysen
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Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DHL Group auf "Neutral" mit einem Kursziel von 42,50 Euro belassen. Der Blick auf das in der vergangenen Woche vorgelegte Zahlenwerk des US-Konkurrenten FedEx zeige einen verschärften Wettbewerb auf den Strecken Asien?Europa und innerhalb Europas, schrieb Cristian Nedelcu in einer am Montag vorliegenden Studie.

Aktienanalyse online: Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Im XETRA-Handel gewannen die DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiere um 15:18 Uhr 1,5 Prozent. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kursabnahme-Möglichkeit von 4,84 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 2.534.864 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien. Seit Jahresanfang 2026 sank die Aktie um 4,4 Prozent. Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 30.04.2026 erwartet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 09:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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DatumRatingAnalyst
15:31DHL Group (ex Deutsche Post) NeutralUBS AG
20.03.2026DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightBarclays Capital
20.03.2026DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.03.2026DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.03.2026DHL Group (ex Deutsche Post) BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
20.03.2026DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightBarclays Capital
20.03.2026DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.03.2026DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.03.2026DHL Group (ex Deutsche Post) BuyJefferies & Company Inc.
11.03.2026DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
15:31DHL Group (ex Deutsche Post) NeutralUBS AG
10.03.2026DHL Group (ex Deutsche Post) HoldWarburg Research
06.03.2026DHL Group (ex Deutsche Post) Market-PerformBernstein Research
05.03.2026DHL Group (ex Deutsche Post) Equal WeightBarclays Capital
05.03.2026DHL Group (ex Deutsche Post) NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
11.11.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
06.11.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
13.10.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
22.09.2025DHL Group (ex Deutsche Post) UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
05.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG

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