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Marktkap. 11,56 Mrd. EUR

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DZ BANK

Continental Kaufen

13:11 Uhr
Continental Kaufen
Aktie in diesem Artikel
Continental AG
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Continental nach detaillierten Zahlen und Aussagen zum neuen Jahr von 64 auf 65 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Nach dem für 2026 erwarteten Abschluss der Transformation zu einem reinen global agierenden Reifenhersteller hält Analyst Michael Punzet Continental mit Blick auf dessen Marktposition für gut aufgestellt. Ein zusätzlicher positiver Faktor sei die potenzielle Sonderdividende sowie mögliche Aktienrückkäufe nach Abschluss des Contitech-Verkaufsprozesses, schrieb er am Montag. Auf mittlere Sicht hält er die Aktie für ein attraktives "Dividenden-Investment", das vom margen- und cashflowstarken Reifengeschäft profitieren dürfte./ck/rob/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 11:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 11:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Continental

Zusammenfassung: Continental Kaufen

Unternehmen:
Continental AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
59,10 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
58,58 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Michael Punzet 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
73,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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13:11 Continental Kaufen DZ BANK
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