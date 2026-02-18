DAX25.151 -0,5%Est506.073 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6600 -1,5%Nas22.754 +0,8%Bitcoin56.888 +0,9%Euro1,1802 +0,1%Öl71,13 +1,2%Gold5.004 +0,5%
Längere Amtszeiten

Infineon-Aktie leicht im Plus: Verträge für CEO und CFO sollen bis 2032 verlängert werden

19.02.26 09:39 Uhr
Infineon-Aktie steigt: CEO und CFO sollen länger bleiben

Infineon plant, die Amtszeiten von CEO und CFO zu verlängern: Beide sollen jeweils fünf Jahre länger im Amt bleiben, um die strategische Kontinuität zu sichern

Infineon AG
Aktien
Infineon AG
46,28 EUR 0,39 EUR 0,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Halbleiterkonzern beabsichtige, die Verträge von Vorstandschef Jochen Hanebeck sowie von Finanzvorstand Sven Schneider bis Ende März 2032 und bis Ende April 2032 zu verlängern, heißt es in einer kurz vor Beginn der Hauptversammlung verbreiteten Mitteilung des DAX-Konzerns. Der offizielle Aufsichtsratsbeschluss solle im Mai fallen. Planmäßig wären die Verträge am 1. April und 1. Mai nächsten Jahres ausgelaufen.

"Die Infineon Technologies AG liegt in sehr guten Händen, deswegen schaffen wir jetzt frühzeitig Klarheit über die weitere Ausrichtung des Unternehmens", sagte Aufsichtsratschef Herbert Diess. Die beiden Manager hätten das Unternehmen mit wichtigen Investitionen in die technologische Stärke und Fokus auf die Wettbewerbsfähigkeit erfolgreich ausgerichtet.

Im XETRA-Handel notiert die Infineon-Aktie zeitweise 0,39 Prozent höher bei 46,27 Euro.

Von Olaf Ridder

DOW JONES

