Zollankündigung

Die Ölpreise haben am Freitag zugelegt.

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent-Öl zur Lieferung im September kostete zuletzt 69,34 US-Dollar. Das waren 70 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im August stieg um 64 Cent auf 67,21 Dollar.

Die Ölpreis erholten sich so teilweise von ihren Vortagsverlusten. Angesichts der erratischen Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump bleibt die Unsicherheit hoch. Trump hat gegenüber seinem Nachbarland Kanada Zölle in Höhe von 35 Prozent erhoben. Zuvor hatte Trump bereits zahlreiche Briefe mit Zollankündigungen an andere Länder öffentlich gemacht. Die Zölle könnten das Wachstum der Weltwirtschaft und so auch die Nachfrage nach Rohöl dämpfen.

Commerzbank-Expertin Barbara Lambrecht sieht eine deutliche Überversorgung am Rohölmarkt. Sie verweist auf die Opec+, die die Ölförderung zuletzt schnell und deutlich ausgeweitet hat. Kurzfristig blieben die Ölpreise jedoch unterstützt. "So könnte die Verschiffung durch das Rote Meer nach den Angriffen der Houthi-Rebellen auf Handelsschiffe zunehmend gemieden werden", schreibt Lambrecht. "Damit würden sich vor allem die Transportwege nach Europa verlängern." Zudem dürfte in den Sommermonaten wegen der Reisezeit die Nachfrage höher sein.

