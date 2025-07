ATX-Titel DO-Aktie: So hoch ist die Dividendenzahlung von DO

Auszahlung

Es wurde beschlossen, Aktionären eine Dividende zu zahlen.

Bei der Hauptversammlung von ATX-Wert DO am 10.07.2025 wurde beschlossen, für das Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR auszuschütten.

Entwicklung der DO-Dividendenrendite

Am Tag der Hauptversammlung ging die DO-Aktie via wien bei einem Wert von 195,80 EUR aus dem Geschäft. Am 11.07.2025 wird der DO-Anteilsschein Ex-Dividende gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem DO-Papier optisch zu teils deutlichen Verlusten kommen. Die Auszahlung der Aktionärsvergütung an die DO-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2025 weist das DO-Wertpapier eine Dividendenrendite von 1,23 Prozent auf. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Wachstum der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 0,00 Prozent.

Tatsächliche Rendite im Verhältnis zur Kursentwicklung

Im Zeitraum von 3 Jahren ist der Aktienkurs von DO via wien 159,34 Prozent gestiegen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 162,20 Prozent stärker zugenommen als der DO-Kurs.

DO- Dividendenprognose

Für das Jahr 2026 prognostizieren FactSet-Experten eine Verringerung der Dividende auf 1,99 EUR. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen eine Abnahme auf 1,02 Prozent bedeuten.

DO-Basisdaten

DO ist ein ATX-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 2,151 Mrd. EUR. Das DO-KGV beträgt aktuell 19,36. Der Umsatz von DO belief sich in 2025 auf 2,298 Mrd. EUR. Das EPS summierte sich derweil auf 8,42 EUR.

Redaktion finanzen.net