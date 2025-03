Spekulationen

Laut einem Insider könnte die Krypto-Börse Kraken bald einen eigenen Stablecoin auf den Markt bringen. Das steckt hinter den Gerüchten.

• Kraken plant womöglich eigenen Stablecoin

• Offizielle Ankündigung steht aus

• Krypto-Konkurrenz verfolgt ähnliche Pläne



Die Krypto-Börse Kraken könnte schon bald ihren eigenen Stablecoin auf den Markt bringen. Dies berichtet Bloomberg unter Berufung auf eine mit der Angelegenheit vertraute Quelle. Offizielle Bestätigungen von Kraken selbst gibt es bislang nicht. Dennoch werfen die Spekulationen ein Schlaglicht auf die möglichen Beweggründe und die Marktdynamik in der Branche.

Kraken wittert Chance: Eigener Stablecoin in Sicht?

Kraken verfügt bereits über eine E-Money-Lizenz in Irland, was regulatorische Vorteile für die Einführung eines Stablecoins in Europa mit sich bringen könnte. Besonders seit der Implementierung des neuen MiCA-Regulierungsrahmens der EU hat sich der Markt für Stablecoins verändert. Mehrere Kryptobörsen, darunter Kraken und Coinbase, mussten Tether (USDT) aus Compliance-Gründen aus ihrem Angebot entfernen. Ein eigener Stablecoin könnte Kraken helfen, eine neue Liquiditätsquelle zu erschließen und gleichzeitig regulatorische Risiken zu minimieren.

Stablecoin-Rennen entfacht: Wer dominiert den Krypto-Markt?

Kraken wäre nicht die einzige Plattform, die sich in diesem Bereich positioniert. Crypto.com hat bereits Pläne für einen eigenen Stablecoin im dritten Quartal 2025 bekannt gegeben. Auch Robinhood und Revolut könnten gemäß Bloomberg ähnliche Projekte verfolgen. Die Entwicklung unterstreicht die steigende Bedeutung von Stablecoins als zentrales Element der Krypto-Industrie. Sie werden nicht nur für den Handel genutzt, sondern dienen auch als Wertaufbewahrungsmittel und Zahlungsmittel.

Die bekannte Krypto-Börse hat bereits Erfahrung mit Stablecoins gesammelt. Seit November 2024 ist Kraken Teil des Global Dollar Network, einer Initiative zur Förderung der weltweiten Stablecoin-Adoption. Im Zuge dieser Initiative wurde der Global Dollar (USDG) eingeführt, ein Stablecoin, der auf eine breitere Nutzung abzielt. Diese Erfahrung könnte Kraken nun nutzen, um einen eigenen Stablecoin zu entwickeln.

Krypto-Anleger gespannt: Wann kommt die offizielle Ankündigung?

Laut Bloomberg ist vor Anfang April nicht mit einer offiziellen Ankündigung zu rechnen. Die Krypto-Community beobachtet die Entwicklungen mit Spannung, da ein neuer Stablecoin von Kraken den Markt weiter diversifizieren könnte.

Die globale Stablecoin-Landschaft befindet sich derzeit in einem regulatorischen Wandel. Neben der EU arbeiten auch die USA intensiv an neuen Richtlinien. Kraken könnte mit einem eigenen Stablecoin nicht nur seine Marktstellung stärken, sondern womöglich auch von den sich ändernden regulatorischen Rahmenbedingungen profitieren.

Ob und wann Kraken tatsächlich einen eigenen Stablecoin auf den Markt bringt, bleibt abzuwarten. Fest steht jedoch, dass der Markt für Stablecoins weiterhin rasant wächst und für viele Krypto-Unternehmen eine lukrative Chance darstellen könnte.

