DAX24.902 -0,1%Est505.972 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,44 -0,5%Nas23.601 +0,4%Bitcoin73.778 -0,8%Euro1,1888 +0,1%Öl65,84 +0,2%Gold5.087 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 PUMA 696960 SAP 716460 CSG Group A420X0 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 RENK RENK73 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Lufthansa 823212 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil: 25.000-Punkte-Marke außer Reichweite -- PUMA mit neuem Großaktionär -- DroneShield-Zahlen durchwachsen -- SAP, Tesla, VORWERK, GameStop, Intel, BASF im Fokus
Top News
Ausblick: United Parcel Service legt Quartalsergebnis vor Ausblick: United Parcel Service legt Quartalsergebnis vor
Novo Nordisk-Aktie etwas höher: Citigroup mahnt zur Geduld - Marktführer im Bewertungscheck Novo Nordisk-Aktie etwas höher: Citigroup mahnt zur Geduld - Marktführer im Bewertungscheck
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!

Aktien Frankfurt: Anleger halten sich zurück - Dax weitgehend stabil

27.01.26 12:05 Uhr
Aktien Frankfurt: Anleger halten sich zurück - Dax weitgehend stabil | finanzen.net
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.911,9 PKT -21,2 PKT -0,09%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat am Dienstag seine moderaten Anfangsgewinne nicht halten können und tendiert moderat im Minus. Der DAX notierte gegen Mittag 0,03 Prozent tiefer bei 24.925 Punkten. Zum Handelsstart war der Leitindex über die viel beachtete Marke von 25.000 Zählern gestiegen, die er vor gut einer Woche unterschritten hatte.

Wer­bung

Der MDAX der mittelgroßen Börsenwerte verlor zuletzt 0,54 Prozent auf 31.656 Punkte. Dagegen ging es für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 um rund 0,3 Prozent nach oben.

Vor der am Mittwoch anstehenden Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed könnte am Dienstagnachmittag die Bekanntgabe der Daten zum US-Verbrauchervertrauen für Januar das Anlegerinteresse wecken. Die Fed wird die Leitzinsen aus Sicht von Experten in dieser Woche aller Voraussicht nach unverändert belassen. Wichtiger ist jedoch die immer noch offene Frage nach dem nächsten Notenbankchef. Die Amtszeit von Jerome Powell, der unter starkem Druck von US-Präsident Donald Trump steht, endet im Mai.

Der Einstieg des chinesischen Sportartikelkonzerns Anta bei Puma (PUMA SE) trieb die Aktien des Sportartikelherstellers zunächst um bis zu 21 Prozent in die Höhe. Das war der höchste Stand seit März 2025. Danach bröckelte der Gewinn aber ab auf zuletzt noch 8,0 Prozent.

Wer­bung

Nachdem sich am Montag die Übernahmefantasie gehalten hatte, kam nun Gewissheit: Puma bekommt mit Anta einen neuen Großaktionär. Der Konzern, zu dem Marken wie Atomic, Fila, Jack Wolfskin, Salomon oder Wilson gehören, übernimmt den 29-prozentigen Anteil von der französischen Milliardärsfamilie Pinault für insgesamt rund 1,5 Milliarden Euro oder 35 Euro je Puma-Aktie. Der Preis liegt damit fast 62 Prozent über dem Xetra-Schlusskurs vom Montag. Anta zahle für den Anteil eine eindrucksvolle Prämie, kommentierte Jefferies-Analyst James Grzinic.

Die Aktien der Gea Group (GEA) revidierten einen Teil ihrer am Vortag im späten Handel erzielten Kursgewinne. Anleger hatten begeistert auf die vom Anlagenbauer vorgelegten Eckdaten reagiert und den Kurs auf den höchsten Stand seit Ende Oktober getrieben. Am Dienstag gehörten die Papiere aber mit einem Abschlag von zuletzt 1,3 Prozent zu den schwächsten Dax-Werten. Während der Auftragseingang über den Markterwartungen liege, decke sich das operative Ergebnis (Ebitda) weitgehend mit den Prognosen, während der Gewinn je Aktie darunter liege, kommentierte JPMorgan-Analyst Akash Gupta.

Die Anteilsscheine von Fielmann legten nach einer Kaufempfehlung der Privatbank Berenberg um 1,7 Prozent zu. Trotz überlegener Margen, Kapitalrenditen und Wachstumsraten sowie der höchsten Dividendenrendite werde die Aktie der Optikerkette nahe ihres Zehnjahrestiefs und mit einem Branchenabschlag gehandelt, begründete Analyst Harrison Woodin-Lygo sein Anlagevotum.

Wer­bung

Die Anleger von FRIEDRICH VORWERK freuen sich auch am Dienstag über kräftige Kursgewinne. Mit plus 5,5 Prozent auf 100,40 Euro nahmen die Papiere des Energieanlagenbauers Kurs auf das Rekordhoch vom Oktober. Binnen einer Woche haben sie sich damit um rund ein Drittel verteuert. Am Vortag hatten starke Geschäftszahlen angetrieben. Berenberg-Analyst Lasse Stueben lobte die starke Marktposition und Projekt-Pipeline des Unternehmens und erhöhte sein Kursziel von 105 auf 110 Euro./edh/jha/

--- Von Eduard Holetic, dpa-AFX ---

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Mehr zum Thema DAX 40

12:28Fed & Bilanzen im Blick: DAX geht nach Sprung über 25.000er-Marke die Puste aus - kleine Abgaben
12:25Börse Frankfurt: So performt der DAX aktuell
12:05Aktien Frankfurt: Anleger halten sich zurück - Dax weitgehend stabil
11:47Hot Stocks heute: DAX kann 25.000 Punkte nicht halten - Was treibt die Rohstoffe-Notierungen an?
11:46DAX verliert Schwung – Puma sorgt für Bewegung
11:46DAX verliert Schwung – Puma sorgt für Bewegung
11:08Deutsche Bank begrüßt EU-Indien-Abkommen als wichtigen Impuls
11:00VW-CEO Oliver Blume begrüßt EU-Indien-Handelsabkommen - Chancen für den drittgrößten Automarkt
mehr