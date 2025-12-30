Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

EZB ändert Leitlinien für Implementierung der Geldpolitik

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat Änderungen ihrer Leitlinien zur Implementierung der Geldpolitik veröffentlicht, die ab 30. März gelten. Die Änderungen betreffen unter anderem den bedingten Zugang von in Abwicklung befindlichen, aber noch offenen Banken zu geldpolitischen Geschäften des Eurosystems und die Zulassung in digitaler Form gespeicherter Assets als Reposicherheiten.

EU und Indien schließen Freihandelsabkommen

Die Europäische Union und Indien haben den Abschluss eines Freihandelsabkommens bekannt gegeben. Mit dem Vertrag wird ein neuer Markt für europäische Autos und andere Erzeugnisse geöffnet. Die Einigung verdeutlicht, wie die Mächte der Welt ihre Bündnisse als Reaktion auf die Zölle von US-Präsident Donald Trump ausweiten. Das Abkommen soll fast zwei Milliarden Verbraucher in den beiden Wirtschaftsräumen miteinander verbinden und ist damit, gemessen an der Bevölkerungszahl, das größte Freihandelsabkommen, das die EU je abgeschlossen hat.

Ifo-Exporterwartungen steigen im Januar leicht

Die Ifo-Exporterwartungen sind im Januar auf minus 1,2 Punkte nach minus 3,0 im Dezember gestiegen. "Auch wenn die Unternehmen weniger skeptisch bezüglich ihrer Auslandsgeschäfte sind, bleibt die Unsicherheit hoch", sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen. "Für das erste Quartal 2026 fehlen klare Signale für einen Aufwärtstrend."

Trump erhöht Zölle für Südkorea auf 25 Prozent

Die US-Regierung erhöht die Zölle auf bestimmte südkoreanische Waren auf 25 von 15 Prozent, da das Parlament des Landes ein im vergangenen Jahr unterzeichnetes vorläufiges Handelsabkommen noch nicht gebilligt hat. US-Präsident Donald Trump verkündete die Zölle auf südkoreanische Autos, Holz, Pharmazeutika und andere Güter am Montag nach Börsenschluss über die sozialen Medien. Ein Sprecher der südkoreanischen Botschaft in Washington D.C. reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.

