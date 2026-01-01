DAX24.925 ±-0,0%Est505.974 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,43 -0,5%Nas23.601 +0,4%Bitcoin73.776 -0,8%Euro1,1887 +0,1%Öl65,83 +0,2%Gold5.085 +1,5%
DAX verliert Schwung – Puma sorgt für Bewegung

27.01.26 11:46 Uhr

Der deutsche Aktienmarkt ist am Dienstag mit Rückenwind gestartet, konnte das Tempo jedoch nicht halten.

Der DAX rutschte im weiteren Verlauf ins Minus, nachdem er zum Auftakt noch im Plus gestartet war. Während in Frankfurt Zurückhaltung einkehrte, präsentierte sich der Euro Stoxx 50 etwas stabiler. An den internationalen Märkten blieb das Bild gemischt: Die Indikation für den Dow Jones zeigt ein Minus, während S&P 500 und Nasdaq fester notieren.

Makroökonomischer Überblick

Im Mittelpunkt des Tages steht am Nachmittag die Veröffentlichung des US‑Verbrauchervertrauens für Januar. Der Stimmungsindikator gilt als wichtiger Gradmesser für die Konsumlaune der privaten Haushalte und damit für die Konjunkturdynamik in den Vereinigten Staaten. Da für die anstehende Zinssitzung der US‑Notenbank kaum Änderungen erwartet werden, richtet sich der Blick der Märkte umso stärker auf Signale aus der Realwirtschaft und mögliche Rückschlüsse auf die geldpolitische Perspektive.

Meistgehandelte Aktien im Fokus

Puma
Die Aktie des Sportartikelherstellers zeigte sich mit deutlichen Aufschlägen. Auslöser ist der Einstieg des chinesischen Konzerns Anta, der sich einen bedeutenden Anteil gesichert hat. Die Transaktion bringt nicht nur einen neuen Großaktionär, sondern unterstreicht auch den strategischen Wert der Marke. Nach der anfänglichen Kurseuphorie setzte im regulären Handel allerdings Gewinnmitnahme ein.

UnitedHealth
Die Aktien des US‑Krankenversicherers gerieten vorbörslich deutlich unter Druck und notierten zeitweise mit einem kräftigen Abschlag von rund acht Prozent. Belastend wirken enttäuschende Vorgaben für die staatlichen Medicare‑Vergütungssätze, die unter den Markterwartungen ausgefallen sind. Damit verschärfen sich die regulatorischen Rahmenbedingungen für den Branchenriesen spürbar. Investoren fürchten, dass die Margen im wichtigen staatlichen Versicherungsgeschäft stärker unter Druck geraten könnten als bislang angenommen.

