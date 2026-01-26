DAX24.942 ±0,0%Est505.980 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,41 +0,7%Nas23.601 +0,4%Bitcoin73.617 -1,0%Euro1,1930 +0,4%Öl65,68 ±-0,0%Gold5.091 +1,6%
UnitedHealth geht auf Schrumpfkurs - Erster Umsatzrückgang seit 1989

27.01.26 13:33 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
UnitedHealth Inc.
250,30 EUR -44,60 EUR -15,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

EDEN PRAIRIE (dpa-AFX) - Der US-Krankenversicherer UnitedHealth rechnet nach einer herben Krise mit dem ersten Umsatzrückgang seit mehr als 30 Jahren. Das Unternehmen soll künftig weniger Kunden bedienen und weniger einnehmen, aber trotzdem mehr Gewinn erwirtschaften. Dazu soll die Zahl der Versicherten ebenso schrumpfen wie die Präsenz der Dienstleistungstochter Optum in den USA. Außerdem will das Management Geschäftsteile im Ausland veräußern, wie der Konzern am Dienstag in Eden Prairie (US-Bundesstaat Minnesota) mitteilte. Der Aktienkurs brach vorbörslich um gut 15 Prozent ein.

Für das laufende Jahr erwartet das Management konzernweit einen Umsatz von mehr als 439 Milliarden US-Dollar (370 Mrd Euro). Das wären zwei Prozent weniger als im Vorjahr, weniger als von Analysten im Schnitt erwartet - und laut Daten der Nachrichtenagentur Bloomberg der erste Umsatzrückgang seit dem Jahr 1989. Der um Sonderposten bereinigte Gewinn je Aktie soll jedoch von zuletzt 16,35 Dollar auf mehr als 17,75 Dollar steigen.

Im vergangenen Jahr wuchs der Umsatz von Unitedhealth um 12 Prozent auf 447,6 Milliarden Dollar. Der Überschuss sank jedoch um 16 Prozent auf knapp 12,1 Milliarden Dollar. Dies lag auch an Sonderbelastungen von insgesamt 1,6 Milliarden Dollar nach Steuern. Darin enthalten sind die Folgen eines Cyberangriffs sowie Kosten für den Konzernumbau, abgefedert von Gewinnen aus dem Verkauf von Beteiligungen./stw/mne/mis

