Aktienverkauf

Nordex-Aktie schwächer - Berichte über Aktienplatzierung

30.01.26 09:22 Uhr
Aktienplatzierung sorgt für Unsicherheit: Nordex-Aktie unter Druck | finanzen.net

Die Aktien von Nordex haben am Freitag mit einem Kursrückgang auf Spekulationen um eine Aktienplatzierung reagiert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nordex AG
33,78 EUR 1,70 EUR 5,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Auf der Handelsplattform XETRA fallen die Papiere des Herstellers von Windkraftanlagen zeitweise um 1,30 Prozent auf 33,36 Euro. Am Donnerstag hatten sie mit 34,76 Euro ein Rekordhoch markiert.

Kreisen zufolge verkauft die Beteiligungsgesellschaft Skion der BMW-Großaktionärin Susanne Klatten sieben Millionen Nordex -Anteile. Der Platzierungspreis dürfte bei 32,15 Euro liegen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf ihr vorliegende Unterlagen.

Die Platzierung mit dem moderaten Abschlag von 4,9 Prozent signalisiere eine solide Nachfrage, urteilte ein Händler. Der Überhang sei beseitigt, daher könne die Kursschwäche zum Kauf genutzt werden, empfahl er.

/edh/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com, Nordex

