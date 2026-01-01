DAX24.519 +0,9%Est505.945 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,78 -2,3%Nas23.685 -0,7%Bitcoin69.565 -1,6%Euro1,1947 -0,2%Öl70,35 -0,7%Gold5.132 -4,6%
Eurozone: Arbeitslosigkeit sinkt überraschend

30.01.26 11:21 Uhr

LUXEMBURG (dpa-AFX) - In der Eurozone ist die Arbeitslosigkeit im Dezember überraschend gesunken. Die Arbeitslosenquote ging im Monatsvergleich um 0,1 Prozentpunkte auf 6,2 Prozent zurück, wie das Statistikamt Eurostat am Freitag in Luxemburg mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt eine unveränderte Quote von 6,3 Prozent erwartet.

Ein Jahr zuvor hatte die Quote 6,3 Prozent betragen. Im längerfristigen Vergleich bleibt die Arbeitslosigkeit im gemeinsamen Währungsraum damit auf einem niedrigen Niveau.

Die Gesamtzahl der Arbeitslosen in der Eurozone betrug im Dezember 10,79 Millionen, wie aus der Mitteilung weiter hervorgeht. Das waren 61.000 weniger als im Vormonat. Im Jahresvergleich ging die Zahl der Arbeitslosen geringfügig um 5.000 zurück.

In den einzelnen Ländern der Eurozone gibt es weiter große Unterschiede bei der Arbeitslosigkeit. Besonders hoch ist die Arbeitslosenquote in Spanien mit 10,0 Prozent. Deutschland weist mit 3,8 Prozent eine der niedrigsten Quoten auf.

Eurostat berechnet harmonisierte Arbeitslosenquoten. Diese basieren auf Definitionen, die den Empfehlungen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) entsprechen. Sie können von den nationalen Erhebungsmethoden abweichen. Daher ist die von Eurostat ausgewiesene Arbeitslosenquote für Deutschland deutlich niedriger als der Wert, der von der Bundesagentur für Arbeit ausgewiesen wird./jkr/jsl/jha/