FedEx Aktie
Marktkap. 65,58 Mrd. EURKGV 22,20 Div. Rendite 1,41%
WKN 912029
ISIN US31428X1063
Symbol FDX
FedEx Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Fedex angesichts des Verkaufs der Supply-Chain-Sparte auf "Buy" mit einem Kursziel von 350 US-Dollar belassen. Der Schritt spiegele den stärkeren Fokus des US-Logistikkonzerns auf das Kerngeschäft mit Paketen wider, schrieb Thomas Wadewitz in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 23:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Christopher Parypa / Shutterstock.com
Zusammenfassung: FedEx Buy
|Unternehmen:
FedEx Corp.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 350,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 313,54
|Abst. Kursziel*:
11,63%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 311,76
|Abst. Kursziel aktuell:
12,27%
|
Analyst Name:
Thomas Wadewitz
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 412,33
*zum Zeitpunkt der Analyse
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