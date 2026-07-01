DAX 25.581 +2,2%ESt50 6.360 +1,2%MSCI World 4.811 -0,1%Top 10 Crypto 8,0030 +3,7%Nas 25.687 -1,4%Bitcoin 53.910 +2,2%Euro 1,1434 +0,5%Öl 71,31 +0,2%Gold 4.115 +2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 SpaceX A42D4F Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 NVIDIA 918422 Micron Technology 869020 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Allianz 840400 Microsoft 870747 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel so hoch wie nie zuvor -- KNDS-IPO auf Eis -- Koalition bei Reformpaket einig -- Tesla-Bulle empfielt SpaceX -- Amazon, Palantir, Chipaktien, Bayer, BYD, Micron im Fokus
Top News
BYD-Aktie gesucht: Absatzsprung und Rekordexporte im Juni - Auch Xpeng und Xiaomi mit starken Auslieferungen BYD-Aktie gesucht: Absatzsprung und Rekordexporte im Juni - Auch Xpeng und Xiaomi mit starken Auslieferungen
Smarter entscheiden: Entdecke die Welt der Trading-Bots - und sichere dir bis zu 110 € in Bitcoin Smarter entscheiden: Entdecke die Welt der Trading-Bots - und sichere dir bis zu 110 € in Bitcoin
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

FedEx Aktie

Kaufen
Verkaufen
FedEx Aktien-Sparplan
272,70 EUR -3,20 EUR -1,16 %
STU
311,76 USD -2,21 USD -0,70 %
BTT
finanzen.net zero
FedEx jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 65,58 Mrd. EUR

KGV 22,20 Div. Rendite 1,41%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 912029

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US31428X1063

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol FDX

UBS AG

FedEx Buy

19:06 Uhr
FedEx Buy
Aktie in diesem Artikel
FedEx Corp.
272,70 EUR -3,20 EUR -1,16%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Fedex angesichts des Verkaufs der Supply-Chain-Sparte auf "Buy" mit einem Kursziel von 350 US-Dollar belassen. Der Schritt spiegele den stärkeren Fokus des US-Logistikkonzerns auf das Kerngeschäft mit Paketen wider, schrieb Thomas Wadewitz in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 23:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Christopher Parypa / Shutterstock.com

Zusammenfassung: FedEx Buy

Unternehmen:
FedEx Corp.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 350,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 313,54		 Abst. Kursziel*:
11,63%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 311,76		 Abst. Kursziel aktuell:
12,27%
Analyst Name:
Thomas Wadewitz 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 412,33

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu FedEx Corp.

19:06 FedEx Buy UBS AG
26.06.26 FedEx Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.06.26 FedEx Buy Jefferies & Company Inc.
25.06.26 FedEx Buy UBS AG
01.06.26 FedEx Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu FedEx Corp.

finanzen.net Lukrative FedEx-Anlage? S&P 500-Wert FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in FedEx von vor 5 Jahren abgeworfen S&P 500-Wert FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in FedEx von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net FedEx Aktie News: FedEx am Mittwochabend gesucht
finanzen.net FedEx Aktie News: FedEx gewinnt am Mittwochnachmittag an Fahrt
finanzen.net Wie Experten die FedEx-Aktie im Juni einstuften
finanzen.net Gewinne in New York: S&P 500 am Mittag mit Zuschlägen
WH SelfInvest FedEx Aktie: Spin-off, starke Zahlen – geht die Rallye weiter?
TraderFox FedEx Freight – Frisch abgespaltener Logistik-Riese übertrifft im Debüt, doch die Aktie bleibt cool!
finanzen.net S&P 500-Titel FedEx-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in FedEx von vor 3 Jahren verdient
finanzen.net FedEx: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Financial Times FedEx strikes $1.4bn deal to sell logistics unit to CMA CGM
FOX Business EEOC hits FedEx with federal lawsuit over alleged discrimination against blind workers
Zacks JPMorgan, Micron, FedEx , Nike, Constellation Brands are part of Zacks Earnings Preview
Benzinga FedEx Freight&#39;s Pricing Power Is Paying Off
Benzinga These Analysts Cut Their Forecasts On FedEx After Q4 Results
Benzinga FedEx Reports Q4 Double Beat, Completes Freight Spin-Off — Stock Falls Anyway
Benzinga FedEx, Cerebras Systems And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday’s Pre-Market Session
Benzinga How FedEx Turned Tariff Turbulence Into A Double-Digit Export Growth Story
RSS Feed
FedEx Corp. zu myNews hinzufügen