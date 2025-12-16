DAX24.089 -0,6%Est505.726 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,67 +3,5%Nas23.000 -0,3%Bitcoin74.539 +1,4%Euro1,1774 +0,2%Öl58,95 -2,3%Gold4.313 +0,2%
APA ots news: Automobilimporteure begrüßen Neuregelung bei den Flottenzielen

16.12.25 17:07 Uhr

Wien (APA-ots) - Die österreichischen Fahrzeughersteller und -importeure

haben sich in

einer ersten Reaktion erleichtert gezeigt, dass die Europäische

Kommission - wie schon im Vorfeld durchgesickert - das sogenannte

Automotive Competitiveness Package in den wesentlichen Punkten

aufgeschnürt hat.

Die Neuregelung, wonach bei Neuzulassungen ab 2035 statt 100

Prozent nun eine 90-prozentige Reduktion des CO2-Ausstoßes für die

Flottenziele der Automobilhersteller verpflichtend wird, sei

notwendig, um den Automobilherstellern "Luft zum Atmen" zu geben, so

Günther Kerle, Sprecher der österreichischen Automobilimporteure.

Im Mittelpunkt der aktuellen Weichenstellung steht die Verordnung

(EU) 2019/631 über CO2-Emissionsnormen für neue Personenkraftwagen

und leichte Nutzfahrzeuge ("CO2-Flottengrenzwertverordnung") samt

ihrer verschärften Zielarchitektur bis 2035. Diese Verordnung

bestimmt, welche Technologien sich am Markt durchsetzen können,

welche Investitionen ausgelöst werden und ob Wertschöpfung und

Beschäftigung in Europa bleiben.

Laut den österreichischen Automobilherstellern sei es notwendig,

dass alle erneuerbaren Energieträger, Kraftstoffe und Antriebsformen

gleichwertig zur Erreichung der Klimaziele beitragen können und

dürfen. "Der Weg hin zu Zero Emission sei vorgegeben, allerdings

würden strikte Verbote nichts bringen", so Kerle abschließend. "Das

Ziel eines klimaneutralen Verkehrs sei jedenfalls zu unterstützen!"

Der Arbeitskreis der Automobilimporteure stellt eine eigens

geregelte Interessenvertretung innerhalb der Industriellenvereinigung

(IV) dar. Mitglieder sind die österreichischen Automobilimporteure

und die Vertriebsgesellschaften der internationalen

Automobilhersteller.

