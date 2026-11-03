Philips Aktie
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Marktkap. 25,12 Mrd. EURKGV 24,54 Div. Rendite 3,66%
WKN 940602
ISIN NL0000009538
Symbol RYLPF
AI Analyse
Philips Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Philips nach Zahlen für das dritte Quartal von 24 auf 25 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Auch wenn der Medizintechnikkonzern wieder verlässlich geliefert habe, bleibe er noch an der Seitenlinie, schrieb Falko Friedrichs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Philips Hold
|Unternehmen:
Philips N.V.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
25,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
27,40 €
|Abst. Kursziel*:
-8,76%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
27,47 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-8,99%
|
Analyst Name:
Falko Friedrichs
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
26,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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