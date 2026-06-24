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Symbol RNMBF

Warburg Research

Rheinmetall Buy

12:16 Uhr
Rheinmetall Buy
Aktie in diesem Artikel
Rheinmetall AG
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Rheinmetall nach dem Verlust des F126-Fregattenauftrags von 1550 auf 1500 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Christian Cohrs schrieb in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von einem unerwarteten Rückschlag. Die heftige Kursreaktion hält er für übertrieben. Dies spiegele aber die tiefgreifenden Zweifel am Markt wider, ob die Wachstumsambitionen des Konzerns weiterhin Bestand haben. Erschwerend komme noch ein Glaubwürdigkeitsproblem hinzu, da das Management den Investoren kurz vorher noch versichert habe, ein Vertragsabschluss stehe unmittelbar bevor./tih/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 08:05 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rheinmetall Buy

Unternehmen:
Rheinmetall AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
1.500,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
918,10 €		 Abst. Kursziel*:
63,38%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
921,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
62,78%
Analyst Name:
Christian Cohrs 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.776,11 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rheinmetall AG

12:16 Rheinmetall Buy Warburg Research
09:36 Rheinmetall Kaufen DZ BANK
09:16 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
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19.06.26 Rheinmetall Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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