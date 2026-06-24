Rheinmetall Aktie
Marktkap. 54,3 Mrd. EURKGV 101,47 Div. Rendite 0,74%
WKN 703000
ISIN DE0007030009
Symbol RNMBF
Rheinmetall Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Rheinmetall nach dem Verlust des F126-Fregattenauftrags von 1550 auf 1500 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Christian Cohrs schrieb in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von einem unerwarteten Rückschlag. Die heftige Kursreaktion hält er für übertrieben. Dies spiegele aber die tiefgreifenden Zweifel am Markt wider, ob die Wachstumsambitionen des Konzerns weiterhin Bestand haben. Erschwerend komme noch ein Glaubwürdigkeitsproblem hinzu, da das Management den Investoren kurz vorher noch versichert habe, ein Vertragsabschluss stehe unmittelbar bevor./tih/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 08:05 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Rheinmetall Buy
|Unternehmen:
Rheinmetall AG
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
1.500,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
918,10 €
|Abst. Kursziel*:
63,38%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
921,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
62,78%
|
Analyst Name:
Christian Cohrs
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
1.776,11 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Rheinmetall AG
|12:16
|Rheinmetall Buy
|Warburg Research
|09:36
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|09:16
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.06.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.06.26
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:16
|Rheinmetall Buy
|Warburg Research
|09:36
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|09:16
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.06.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.06.26
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:16
|Rheinmetall Buy
|Warburg Research
|09:36
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|09:16
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.06.26
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.05.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|14.06.19
|Rheinmetall Reduce
|Oddo BHF
|25.01.17
|Rheinmetall Sell
|Deutsche Bank AG
|06.11.15
|Rheinmetall Sell
|S&P Capital IQ
|12.08.15
|Rheinmetall Sell
|S&P Capital IQ
|01.06.15
|Rheinmetall verkaufen
|Credit Suisse Group
|24.06.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.05.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.03.26
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|11.02.26
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|24.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research