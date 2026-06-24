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Symbol HENOF

UBS AG

Henkel vz Neutral

08:46 Uhr
Henkel vz Neutral
Aktie in diesem Artikel
Henkel KGaA Vz.
73,30 EUR 0,68 EUR 0,94%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Aktie des Konsumgüterherstellers Henkel mit einem Kursziel von 71 Euro auf "Neutral" belassen. Die Quartalszahlen am 6. August könnten mit Blick auf die Entwicklung der Preise positiv überraschen, schrieb Guillaume Delmas in seinem Ausblick vom Mittwoch. Er verwies darauf, dass US-Konkurrent H.B. Fuller gegenüber dem Vorquartal anziehende Preise sowie deutlich gestiegene Bruttomargen berichtet habe. Zudem werde Henkel mit einem deutlichen Abschlag zur europäischen Branche gehandelt./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2026 / 22:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Henkel AG & Co. KGaA

Zusammenfassung: Henkel vz. Neutral

Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
71,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
72,80 €		 Abst. Kursziel*:
-2,47%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
73,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-3,14%
Analyst Name:
Guillaume Delmas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
72,60 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Henkel KGaA Vz.

08:46 Henkel vz. Neutral UBS AG
24.06.26 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
19.06.26 Henkel vz. Hold Jefferies & Company Inc.
19.06.26 Henkel vz. Underweight JP Morgan Chase & Co.
28.05.26 Henkel vz. Buy Deutsche Bank AG
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EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
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