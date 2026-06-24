Henkel vz. Aktie
Marktkap. 28,21 Mrd. EURKGV 14,17 Div. Rendite 2,97%
WKN 604843
ISIN DE0006048432
Symbol HENOF
Henkel vz Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Aktie des Konsumgüterherstellers Henkel mit einem Kursziel von 71 Euro auf "Neutral" belassen. Die Quartalszahlen am 6. August könnten mit Blick auf die Entwicklung der Preise positiv überraschen, schrieb Guillaume Delmas in seinem Ausblick vom Mittwoch. Er verwies darauf, dass US-Konkurrent H.B. Fuller gegenüber dem Vorquartal anziehende Preise sowie deutlich gestiegene Bruttomargen berichtet habe. Zudem werde Henkel mit einem deutlichen Abschlag zur europäischen Branche gehandelt./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2026 / 22:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Henkel AG & Co. KGaA
Zusammenfassung: Henkel vz. Neutral
|Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
71,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
72,80 €
|Abst. Kursziel*:
-2,47%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
73,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-3,14%
|
Analyst Name:
Guillaume Delmas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
72,60 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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