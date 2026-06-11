Mutares: Ist das der Megadeal?

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Mutares macht ernst und verkauft sein Depotschwergewicht NEM Energy. Auch ohne offiziell bestätigten Kaufpreis deutet vieles auf einen Deal mit erheblicher Gewinnwirkung hin.

Nun ist es also offiziell: Wie schon letzte Woche von einer südkoreanischen Wirtschaftszeitung berichtet, hat der Sanierungsspezialist Mutares eine Vereinbarung unterzeichnet, seine Beteiligung an NEM Energy an die zum Industriekonglomerat MiCo Group gehörenden Hyundai Heavy Industries Power Systems (HPS) zu verkaufen. Der Vollzug wird für das dritte Quartal 2026 erwartet.

Dass der Kurs von Mutares bislang (noch) nicht auf die Meldung angesprungen ist, dürfte vor allem daran liegen, dass über den Kaufpreis Stillschweigen vereinbart wurde. Da NEM Energy als Energieinfrastrukturanbieter mit einem Jahresumsatz von rund 400 Mio. Euro zu den Schwergewichten im Mutares-Portfolio zählt, darf man aber durchaus von einem substanziellen Ergebnisbetrag ausgehen. Besagte Zeitung nennt einen Kaufpreis von rund 450 Mio. Euro, in deutschen Medien wird zumindest über einen Nettoerlös um 100 Mio. Euro spekuliert. In jedem Fall hat der Deal das Zeug, bereits einen Gutteil der Jahresprognose des Managements von 165 bis 200 Mio. Euro Holding-Gewinn einzuspielen. Nähere Informationen werden spätestens den Mitte August anstehenden Halbjahreszahlen zu entnehmen sein - eine spannende Spekulation!

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Erstellung am 11.6.26 um 10:10 Uhr.

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