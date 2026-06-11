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Mutares: Ist das der Megadeal?

11.06.26 11:41 Uhr

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Mutares: Ist das der Megadeal? | finanzen.net

Mutares macht ernst und verkauft sein Depotschwergewicht NEM Energy. Auch ohne offiziell bestätigten Kaufpreis deutet vieles auf einen Deal mit erheblicher Gewinnwirkung hin.

Werte in diesem Artikel
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Mutares
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Nun ist es also offiziell: Wie schon letzte Woche von einer südkoreanischen Wirtschaftszeitung berichtet, hat der Sanierungsspezialist Mutares eine Vereinbarung unterzeichnet, seine Beteiligung an NEM Energy an die zum Industriekonglomerat MiCo Group gehörenden Hyundai Heavy Industries Power Systems (HPS) zu verkaufen. Der Vollzug wird für das dritte Quartal 2026 erwartet.

Dass der Kurs von Mutares bislang (noch) nicht auf die Meldung angesprungen ist, dürfte vor allem daran liegen, dass über den Kaufpreis Stillschweigen vereinbart wurde. Da NEM Energy als Energieinfrastrukturanbieter mit einem Jahresumsatz von rund 400 Mio. Euro zu den Schwergewichten im Mutares-Portfolio zählt, darf man aber durchaus von einem substanziellen Ergebnisbetrag ausgehen. Besagte Zeitung nennt einen Kaufpreis von rund 450 Mio. Euro, in deutschen Medien wird zumindest über einen Nettoerlös um 100 Mio. Euro spekuliert. In jedem Fall hat der Deal das Zeug, bereits einen Gutteil der Jahresprognose des Managements von 165 bis 200 Mio. Euro Holding-Gewinn einzuspielen. Nähere Informationen werden spätestens den Mitte August anstehenden Halbjahreszahlen zu entnehmen sein - eine spannende Spekulation!

Die vollständige Unternehmensmeldung finden Sie hier:  zum Artikel

Spannende News gibt es auch bei Masterflex. Auf der Hauptversammlung konnte der Vorstand nämlich über Fortschritte bei den großen Projekten berichten, die ab 2027 für einen kräftigen Wachstumsschub sorgen sollen: zum Artikel

Eine starke Dynamik gibt es derzeit bei der 2G Energy AG. Fundamental verzeichnet das Unternehmen einen kräftigen Auftragsboom, was der Aktie in den letzten drei Monaten ein Plus von rund zwei Dritteln beschert hat. Zugleich sieht der Titel auch charttechnisch interessant aus: zum Artikel

Autoren: Die SmartCaps-Redaktion. Über uns: Das Team von SmartCaps zählt seit mehr als zwei Jahrzehnten mit dem „Anlegerbrief“ zu den erfolgreichsten Nebenwerteinvestoren in Deutschland. Das Musterdepot des Anlegerbriefs hat seit 1999 eine Rendite von mehr als 3.527 Prozent oder 14,2 Prozent p.a. (Stand: 06.06.26) erzielt. Mehr dazu finden Sie hier.

Erstellung am 11.6.26 um 10:10 Uhr.

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