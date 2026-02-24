Elmos: Jetzt noch einsteigen?

SmartCaps ist ein Angebot des redaktionellen Partners StockXperts. finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich.

Elmos meldet für 2025 durchwachsene Umsatz- und Gewinnzahlen, kann aber mit dem Ausblick für 2026 sowie mit dem Cashflow vollauf überzeugen. Die Börse reagiert begeistert.

Die Elmos Semiconductor SE hat 2025 mit 582,6 Mio. Euro Umsatz leicht über Vorjahr abgeschlossen und vor allem beim bereinigten Free Cashflow mit einer Marge von 11,4 Prozent deutlich zugelegt, während die EBIT-Marge mit 21,8 Prozent unter dem Vorjahreswert blieb. Dafür stellt das Unternehmen für 2026 ein Umsatzplus von 11 Prozent sowie eine EBIT-Marge von 24 Prozent und einen Free Cashflow von über 17 Prozent in Aussicht; zudem wird die Dividende um 50 Prozent erhöht und ein Aktienrückkauf über 10 Mio. Euro gestartet. Die Börse reagiert euphorisch und hebt die Aktie um 11 Prozent auf ein neues Allzeithoch bei 143,00 Euro. Kurzfristig könnte damit die Luft etwas dünner werden, doch in längerer Perspektive steht der Halbleitermarkt vor einem Aufschwung, während der für Elmos wichtige europäische Automobilmarkt sich erst aus seiner Krise herauskämpft. Sollte sich diese Entwicklung fortsetzen, ist auch hier neuer Rückenwind zu erwarten.

