Im Aufwind

Die Aktie des Telegesundheitsunternehmens Hims & Hers erhält am Dienstag kräftigen Rückenwind. Hintergrund ist eine enge Zusammenarbeit mit Novo Nordisk.

• Hims & Hers-Aktie springt hoch

• Kooperation mit Novo Nordisk

• Weitere Angebote könnten folgen

Wer­bung Wer­bung

Die Hims & Hers-Aktie zündet am Dienstag an der NYSE ein wahres Kursfeuerwerk. So geht es hier zum Börsenstart 26,61 Prozent nach oben auf 36,06 US-Dollar. Anleger feiern eine Zusammenarbeit des Telegesundheitsanbieters mit dem dänischen Pharmariesen Novo Nordisk. Die Novo Nordisk-Aktie gewinnt derweil in Kopenhagen stellenweise 2,87 Prozent auf 426,05 DKK.

Langjährige Kooperation geschlossen

So gaben die beiden Unternehmen in einer Mitteilung bekannt, eine langjährige Zusammenarbeit schmieden zu wollen, "die darauf abzielt, bewährte Adipositas-Behandlungen für Millionen von Amerikanern zugänglicher, erschwinglicher und besser vernetzt zu machen."

Zugriff aufs NovoCare Pharmacy-Programm

Im ersten Schritt sei es nun möglich auf das Novo Nordisk-Programm NovoCare Pharmacy mithilfe der Hims & Hers-Plattform zuzugreifen. Dies sei durch ein Bündelangebot möglich, welches den Zugang zu dem Novo Nordisk-Abnehmprodukte Wegovy in allen verschiedenen Dosierungen mittels einer Hims & Hers-Mitgliedschaft ermögliche. Dies umfasse außerdem eine durchgehende klinische Unterstützung, Ernährungsangebote sowie einen rundum Zugang zur gesundheitlichen Unterstützung. Erhältlich sei dies für einen Abopreis von 599 US-Dollar monatlich auf der Hims & Hers-Webseite.

Wer­bung Wer­bung

Gleichzeitig würden Novo Nordisk und Hims & Hers an einer gemeinsamen Roadmap arbeiten, um weitere innovative Behandlungen des dänischen Diabetes-Spezialisten mit der Hims & Hers-Plattform zu verbinden.

"Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Novo Nordisk, einem Unternehmen, das für bahnbrechende Innovationen in der klinischen Medizin und ein starkes Medikamentenportfolio bekannt ist", so Andrew Dudum, CEO und Gründer von Hims & Hers in der Mitteilung. "Unsere Teams zusammenzubringen und unser gemeinsames Engagement und unseren Fokus auf die Zukunft des Gesundheitswesens weiter zu erforschen, war sehr inspirierend. Wir haben eine gemeinsame Vision davon, wie eine verbraucherorientierte Gesundheitsversorgung aussieht, und dies ist nur der erste Schritt zur Verwirklichung dieser Zukunft."

"Wir freuen uns, dass Hims & Hers dieses Angebot in dieser Woche für Menschen, die mit Fettleibigkeit leben, zur Verfügung stellt", kommentiert Dave Moore, Präsident von Novo Nordisk, die Kooperation.

Wer­bung Wer­bung

Wie Barron’s schreibt, hat Hims & Hers in der Vergangenheit insbesondere durch seine Nachahmer-Produkte von Abnehmmedikamenten wie Ozemic oder Wegovy profitiert. Mit dem Novo Nordisk-Deal tut sich der Telegesundheitsanbieter also fortan mit seiner Konkurrenz zusammen.

Redaktion finanzen.net