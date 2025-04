DAX höher -- Asiens Börsen uneins -- Rheinmetall schlägt Erwartungen -- Deutsche Bank mit mehr Umsatz -- Porsche senkt Prognose -- Plug Power, Lufthansa, BASF im Fokus

Der deutsche Leitindex zeigt sich am Dienstag freundlich.

Der DAX eröffnete 0,47 Prozent im Plus bei 22.377,17 Punkten und baut seine Gewinne im weiteren Verlauf aus.

Der TecDAX begann den Handel 0,34 Prozent höher bei 3.598,66 Einheiten. Anschließend notiert er weiterhin in Grün.

Für positive Stimmung sorgt vor allem der Wahlsieg der kanadischen Liberalen über die Konservativen. Marktteilnehmer werten das Ergebnis als indirekte Absage an US-Präsident Trump, der sich am Nachmittag nochmals per Tweet in den Wahlkampf eingemischt hatte. "Dieses Wahlergebnis zusammen mit seinen sehr schlechten persönlichen Umfragewerten dürften seine Alleingänge in Zukunft etwas bremsen", hofft ein Händler. Außerdem rückt die laufende Berichtssaison immer stärker in den Fokus der Märkte.

