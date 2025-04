Ausblick: DHL Group stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Zahlenausblick

DHL Group öffnet die Bücher - womit Analysten rechnen.

DHL Group (ex Deutsche Post) stellt am 30.04.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal vor.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,622 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,630 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 20,82 Milliarden EUR aus - das entspräche einem Plus von 2,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,25 Milliarden EUR in den Büchern standen.

18 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,06 EUR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 2,86 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 86,23 Milliarden EUR, gegenüber 84,19 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net